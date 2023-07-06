Циклон "Полі" убив двох людей у Нідерландах і Німеччині

Украй рідкісний для літа буревій завдав значної шкоди в Нідерландах і ФРН. Потужні пориви вітру паралізували роботу залізниці й авіатранспорту. На жаль, без жертв не обійшлося.

Щонайменше двоє людей загинули в Нідерландах і в Німеччині унаслідок падіння дерев, повалених шквальним вітром, який принесло вкрай рідкісне для Північної Європи атмосферне явище - літній шторм під назвою "Полі". Станом на ранок четверга, 6 липня, відомо про загибель 51-річної жінки в місті Гарлем у Нідерландах унаслідок падіння дерева на автомобіль, в якому вона перебувала, передає Reuters.

В Амстердамі кілька людей отримали поранення, оскільки шторм повалив десятки дерев, пошкодивши автомобілі й будинки вздовж міських каналів.

Через пориви вітру силою до 146 кілометрів на годину метеорологи й служби захисту населення оголосили найвищий червоний рівень штормового попередження жителям провінції Північна Голландія, до якої входить Амстердам, закликаючи громадян не виходити без крайньої потреби з домівок.

Протягом середи в країні скасували понад 400 авіарейсів, на півночі країни зупиняли рух поїздів, в Амстердамі - переривали трамвайний і автобусний рух.

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Північна Німеччина теж постраждала від шторму

Також протягом середи через "Полі" постраждала низка регіонів на півночі Німеччини. У місті Реде в Нижній Саксонії вирване з корінням дерево впало на жінку. Вона померла на місці, повідомляє dpa.

В інших районах Нижньої Саксонії звалені вітром дерева попадали на залізничні колії. Поліція і пожежні бригади отримали сотні викликів через наслідки шторму, однак у більшості випадків минулося без серйозних наслідків.

У ніч на четвер буревій посунув на Данію та на південь Швеції.

Літній шторм - вкрай нетипове явище для Північної Європи. За даними метеорологічного агентства Weeronline, "Полі" став найсильнішим подібним явищем у літні місяці за всю історію Нідерландів, а також найпотужнішим циклоном загалом з січня 2018 року. Останній сильний літній шторм був у 2015 році й був першим таким явищем за більш ніж століття. Сильні шторми в Нідерландах, так само як і в інших північноєвропейських країнах, зазвичай фіксують в період з жовтня по квітень.

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