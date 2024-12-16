Циклон на Майотті: влада каже про сотні або тисячі загиблих

Кілька сотень людей, можливо, навіть тисячі могли загинути після того, як найпотужніший за майже століття циклон "Шідо" обрушився на французький архіпелаг Майотта в Індійському океані.

Кілька сотень людей, можливо, навіть тисячі могли загинути після того, як найпотужніший за майже століття циклон "Шідо" обрушився на французький архіпелаг Майотта в Індійському океані. "Я думаю, що, безумовно, буде кілька сотень, можливо, ми дійдемо до тисячі, навіть кількох тисяч", - сказав у неділю, 15 грудня, префект Франсуа-Ксав'є Б'євілль в ефірі місцевого каналу Mayotte La 1ere.

Відповідаючи на запитання про кількість загиблих від циклону "Шідо", у міністерстві внутрішніх справ Франції заявили, що "буде важко підрахувати всі жертви". "Підрахувати кількість жертв буде складно, оскільки Майотта - мусульманська земля, де померлих ховають протягом 24 годин", - заявив представник французького МВС, цитує Reuters.

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Найсильніший шторм за останні 90 років

Циклон "Шідо" обрушився на Майотту в ніч на 14 грудня, повідомляє метереологічна служба Франції. Вітер швидкістю понад 200 км/год пошкодив житлові будинки, адміністративні будівлі та лікарню. За словами синоптиків, це був найсильніший шторм за останні 90 років, що обрушився на острови. У неділю циклон продовжив рух на північ Мозамбіку.

На аерофотознімках, наданих французькою жандармерією, видно уламки сотень імпровізованих тимчасових будинків, розкиданих на пагорбах одного з островів Майотти, який був центром нелегальної імміграції з сусідніх Коморських островів.

"Мої думки з нашими співвітчизниками на Майотті, які пережили найжахливіші кілька годин, і які втратили все, втратили життя", - прокоментутвав наслідки стихійного лиха президент Франції Еммануель Макрон.

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На Майотті проживає понад 100 тисяч нелегальних мігрантів

За даними міністерства внутрішніх справ Франції, на Майотті проживає понад 100 тисяч нелегальних мігрантів. За останні кілька десятиліть тисячі людей намагалися переправитися з Коморських островів на Майотту, де вищий рівень життя і є доступ до французької системи соціального забезпечення.

Цей французький заморський департамент Майотта є значно біднішим за решту Франції і десятиліттями бореться з бандитизмом і соціальними заворушеннями. До складу департаменту входять два острови - Майотта та Паманзі, понад три чверті місцевого населення живуть за межею бідності.

Франція колонізувала Майотту в 1843 році і анексувала весь архіпелаг, включаючи Коморські острови, в 1904 році. На референдумі 1974 року 63 відсотки жителів Майотти проголосували за те, щоб залишитися у складі Франції.