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КонфліктиІран

Чи можна зупинити постачання Іраном балістичних ракет РФ?

Шабнам фон Гайн
10 вересня 2024 р.

Після російського вторгнення в Україну Москва розширює свою військову співпрацю з Тегераном. Новий президент Ірану навряд чи зможе зупинити постачання зброї.

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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї під час відвідин виставки аерокосмічних досягнень КВІР у Тегерані та презентації ракети "Фаттах-2", 19 листопада 2023 року
Іран виробляє балістичні ракетиФото: SalamPix/abaca/picture alliance

Іран найближчим часом поставить балістичні ракети в Росію, повідомив Bloomberg 2 вересня. Посилаючись на неназваних європейських офіційних осіб, агентство написало, що Тегеран може почати поставки вже "упродовж кількох днів". Передбачається, що йдеться про сотні балістичних ракет малої дальності, які Росія може використати у війні проти України. 8 вересня агентство AP написало, що Сполучені Штати поінформували союзників про ймовірну передачу Росії балістичних ракет малої дальності. Два ознайомлені з ситуацією джерела агентства, які говорили на умовах анонімності, не повідомили жодних подробиць про те, яку кількість ракет і коли було передано.

"Я не думаю, що у Європи або Заходу зараз є багато політичних важелів, щоб зупинити цю угоду, - заявив в інтерв'ю DW експерт з питань Ірану, доцент Університету Південної Флориди Арман Махмудіан. - Як Росія, так і Іран перебувають під серйозними санкціями. Можливо, вони відчувають, що їм більше нічого втрачати. Це може спонукати їх до подальшої співпраці".

Іранські безпілотники Shahed у війні Росії проти України

Після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Москва розширила свою співпрацю з Тегераном. За даними української розвідки, до кінця 2022 року Росія закупила в Ірану понад 2000 безпілотників Shahed. На думку військових експертів, Москва використовує ці безпілотники як "дешевшу заміну дорогим крилатим ракетам", що завдає руйнівної шкоди. За даними Reuters, безпілотники Shahed є невід'ємною частиною російської авіації у війні проти України.

Іранський безпілотник Shahed-136 (фото 7 березня 2024 року)
Іранський безпілотник Shahed-136Фото: Middle East Images/picture alliance

Ще в серпні 2024 року джерела європейської розвідки повідомили агентству Reuters, що у грудні 2023 року Іран та Росія підписали контракт на постачання балістичних ракет Ababil і Fateh-360. Посилаючись на конфіденційні розвідувальні джерела, агентство Reuters повідомило, що російський персонал відвідав Іран, щоб навчитися керувати оборонною системою Fath-360, яка запускає ракети з максимальною дальністю в 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.

Постачання Росії сотень ракет, "з нашої точки зору, означало б різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", попереджав у серпні заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель. Вашингтон попередив керівництво в Тегерані про "серйозні наслідки". У зв'язку з цим США та Європейський Союз запровадили додаткові санкції щодо Ірану.

Роздуми в Тегерані: зближення чи ескалація?

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв нову зовнішню політику країни. Він заявляв, що виступатиме за скасування санкцій і готовий відновити діалог із Заходом щодо його спірної ядерної програми. Новий міністр закордонних справ Аббас Арагчі вважається досвідченим дипломатом. Він брав участь у міжнародних переговорах, які привели до укладення ядерної угоди ("Спільний всеосяжний план дій", далі СВПД) у 2015 році. США в односторонньому порядку вийшли з цієї угоди у 2018 році за президентства Дональда Трампа. Європейські учасники угоди - Франція, Великобританія та Німеччина - згодом марно намагалися врятувати її. Через рік після виходу США з СВПД Іран також почав поступово відмовлятися від своїх зобов'язань за угодою. На думку експертів, сьогодні країна близька до досягнення мети створення атомної бомби.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан на тлі прапору країни
Президент Ірану Масуд ПезешкіанФото: Iranian Presidency/ZUMA Press Wire/picture alliance

"У разі постачання ракет Тегеран зіткнеться з новими санкціями. І опір Європи майбутній кооперації з Іраном зростатиме", - вказала політологиня з Лондона Джейн Кіннінмонт, відповідаючи на запит DW. За її словами, постачання Іраном зброї Росії є серйозною проблемою, яка заважає розвитку його відносин з країнами Європи. Лондонська експертка з питань Близького Сходу відзначила "зміну ролей" між США та Європою: "Якщо за часів адміністрації Трампа Європа робила ставку на дипломатію, то від моменту російського вторгнення в Україну вона стала більш жорсткою щодо Ірану, ніж США". У березні 2024 року країни G7 попередили, що в разі постачання балістичних ракет Росії Ірану доведеться зіткнутися з жорсткими обмежувальними заходами, такими як заборона на польоти державної авіакомпанії Iran Air до Європи.

Що може зробити Захід?

"Іран переслідує кілька стратегічних цілей, які не обов'язково сумісні одна з одною", - зазначає Кіннінмонт. Схоже, що новий президент країни Пезешкіан серйозно ставиться до налагодження контактів із західними країнами з метою послаблення санкційного тиску. "У цьому він міг би також отримати обережну підтримку з боку вищого духовного лідера, - додає лондонська політологиня. - Однак посилення стратегічних відносин Ірану з Росією і політика на Близькому Сході, що здійснюється Корпусом вартових ісламської революції (КСІР), залишаться пріоритетними для Ірану і ускладнять зусилля зі встановлення контактів із Заходом".

Нова військова техніка для Корпусу вартових ісламської революції
Нові системи озброєння для КВІРФото: Sephanews/ZUMA Press/picture alliance

Президент Пезешкіан не має впливу на КВІР. Корпус перебуває під командуванням духовного лідера аятоли Хаменеї, за яким залишається останнє слово з усіх питань в Ірані. Це елітне військово-політичне об'єднання було створено після революції 1979 року для захисту державної ідеології. У КВІР розглядають зближення із західними демократіями та їхній вплив на суспільство як загрозу Ісламській Республіці. Авторитарні ж країни, як-от Росія, які не критикують тиск на населення Ірану, у КВІР розглядають як стратегічних партнерів.

"Ми не повинні забувати, що більша частина ракетної промисловості Ірану перебуває під контролем вартових Ісламської революції, які виготовляють ці ракети незалежно від міністерства оборони, - зазначає Арман Махмудіан. - З огляду на те, що більшість військових і зовнішньополітичних рішень Ірану ухвалюється в кабінеті верховного лідера і безпосередньо ним, я сумніваюся, що президент має великий вплив, щоб зупинити такі процеси". Єдиний політичний інструмент, який Європа або Захід могли б використати в цій ситуації, - це дати зрозуміти Ірану, що постачання ракет Росії може підірвати ядерні переговори, зазначає Махмудян.

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