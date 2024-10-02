У ФРН знову заговорили про заборону АдН

"Альтернатива для Німеччини" тріумфувала на виборах одразу у трьох землях. А в Тюрингії її перемога навіть тимчасового паралізувала роботу ландтагу. Це знову розпалило дебати про заборону цієї партії.

26 вересня новий склад земельного парламенту - ландтагу - федеральної землі Тюрингія, що розташований у її столиці місті Ерфурта, зібрався на перше пленарне засідання, але замість скоординованої роботи під час засідання певний час панував безлад. Причина - на останніх виборах до ландтагу, що відбулися в цій землі на початку вересня, найсильнішою парламентською фракцією стала ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Крім того, її 73-річний депутат Юрґен Тройтлер (Jürgen Treutler) виявився найстаршим депутатом земельного парламенту. Тож йому належало за традицією головувати на першому після виборів засіданні, що й відбулося 26 вересня. Утім, так званий голова ландтагу за віком відмовився приймати пропозиції й виносити їх на голосування на пленарному засіданні.

73-річний депутат Юрґен Тройтлер від АдН вдався до скандальної поведінки під першого засідання ландтагу Тюрингії, але згодом програв у суді Фото: Jens Schlueter /AFP/Getty Images

Згодом парламентська фракція Християнсько-демократичного союзу (ХДС) оскаржила його дії в Конституційному суді Тюрингії й домоглася успіху: на засіданні, яке тривала двома днями пізніше, новим головою земельного парламенту був обраний політик від ХДС Тадеус Кеніґ (Thadäus König). Земельний парламент тепер може працювати - і обговорює, яку лінію щодо АдН потрібно випрацювати на майбутнє. Адже ще 2021 року земельне Відомство з охорони конституції вже класифікувало цю партію як "безумовно правоекстремістську".

Новий голова ландтагу Тюрингії Тадеус Кеніґ представляє ХДС Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Міністр внутрішніх справ Тюрингії: АдН "агресивно войовнича"

У день скандалу Ґеорґ Маєр (Georg Maier), який є членом ландтагу від СДПН і водночас обіймає посаду виконувача обов'язків земельного міністра внутрішніх справ, висловився за порушення процедури заборони АдН у Федеральному конституційному суді Німеччини. Щодо цього він написав в соцмережі X: "Сьогоднішні події в парламенті землі Тюрингія показали, що АдН вживає агресивних і войовничих дій проти парламентаризму. Тому я вважаю, що існують передумови для процедури заборони".

Стаття 21 Конституції Німеччини - Основного закону - говорить: "Партії, які за своїми цілями або поведінкою своїх прихильників прагнуть послабити або ліквідувати вільний демократичний порядок або поставити під загрозу існування Федеративної Республіки Німеччина, є неконституційними".

Член СДПН Ґеорґ Маєр нині обіймає пост виконувача обов'язків глави МВС Тюрингії Фото: JOERG CARSTENSEN/AFP via Getty Images

Приклад антиконституційної НДПН, яку ніхто не заборонив

Рішення про заборону таких політсил ухвалює Федеральний конституційний суд Німеччини. Відповідне клопотання мають право подавати федеральний уряд, Бундестаг і Бундесрат. Останній - це представництво 16 федеральних земель. Востаннє спроба заборонити політсилу була у 2017 році. Тоді клопотали про заборонуНаціонал-демократичної партії Німеччини (НДПН), яка відтоді змінила назву на Die Heimat ("Батьківщина" українською. - Ред.), однак та спроба провалилася.

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В обґрунтуванні тодішнього рішення щодо НДПН, зазначалося, що ця політсила була визнана антиконституційною, але водночас політично незначущою: "За більш ніж п'ять десятиліть свого існування НДПН не змогла отримати постійне представництво в земельному парламенті". Крім того, інші партії, представлені в парламентах на федеральному і земельному рівнях, поки що не готові вступати в коаліції або навіть вибірково співпрацювати з НДПН, наголошувалося в оприлюдненій тоді ухвалі.

АдН - знайшла свій вірний електорат, але без перспективи участі уряду

Якщо взяти ці ключові речення з рішення Федерального конституційного суду як мірило для можливої процедури заборони АдН, то вимальовується досить суперечлива картина. Адже виходить, що на відміну від колишньої НДПН, АдН закріпилася в Бундестазі та в 14 з 16 земельних парламентів. Однак, як і у випадку з НДПН, жодна інша політсила не готова формувати будь-які коаліції з АдН. Тож вона не має реальної перспективи стати частиною уряду як на федеральному, так і земельному рівнях.

Однак дебати про заборону партії знову розгорілися через скандал після виборів у Тюрингії. Найгучніше за всіх виступає депутат від ХДС Марко Вандервітц (Marco Wanderwitz). Він проводить міжпартійну агітацію на користь спільного подання до Бундестагу з проханням проголосувати за процедуру заборони АдН. Його пропозицію мають підтримати щонайменше п'ять відсотків депутатів Бундестагу. Тобто це 37 з 733, про що Вандервіц повідомив щоденній газеті taz ще в червні.

Політик ХДС очікує обґрунтування судового рішення

Тепер він пояснив свої подальші кроки тій же газеті. За його словами, він та його однодумці досі чекають на письмове обґрунтування рішення Вищого адміністративного суду Мюнстера, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, який у травні підтвердив висновок спецслужби щодо АдН, яку Федеральне відомство з охорони конституції підозрює як правоекстремістську організацію.

"Коли будуть відомі причини цього рішення, ми уважно вивчимо його, а потім подамо нашу оновлену та обґрунтовану заяву про заборону", - сказав Вандервітц. Під час голосування в Бундестазі більшість депутатів має проголосувати за подання заяви про заборону АдН. А вже рішення щодо заборони має ухвалити Конституційний суд Німеччини.

Експерт з прав людини закликає до судового розгляду справи про заборону АдН

Експерти по-різному оцінюють шанси на успіх такої ініціативи. Приміром, Гендрік Кремер (Hendrik Cremer) з Німецького інституту прав людини в Берліні вважає процедуру заборони вкрай необхідною і вірить, що вона буде успішною. Ще в травні він сказав у коментарі Deutsche Welle: "Якщо уважно поглянете на АдН, я гадаю, ви мусите дійти висновку, що умови для заборони дотримані". Йому важко зрозуміти сумніви, які неодноразово висловлюються щодо цього.

Правник Гендрік Кремер Фото: DIMR/A. Illing

Натомість експерт з конституційного права Азім Семізоглу (Azim Semizoğlu) з Лейпцизького університету налаштований більш скептично. Він також прокоментував це питання в інтерв'ю DW. На його думку, віднесення АдН до категорії "безумовно правоекстремістських" Відомством з охорони конституції ще не означає, що процедура заборони буде успішною.

Сумніви знавця конституційного права

Це позначення - лише одна з багатьох ознак. "З цього не можна зробити висновок, що якщо партія класифікується як однозначно правоекстремістська, то в процедурі її заборони як політсили вона також вважатиметься неконституційною в розумінні Основного закону", - підкреслює Семізоглу. Він пояснює, що існують різні аргументи доведення, які потрібно навести.

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Схожої думки дотримується й співголова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil). За його словами, "оцінка (АдН. - Ред.) є не політичною, а насамперед юридичною". Відповідну заяву політик зробив у коментарі інформагентству dpa. Клінґбайль посилається на те, що збір матеріалів щодо АдН є обов'язком Відомства з охорони конституції. Якщо ж експерти дійдуть висновку, що АдН загрожує державності та засадам мирного співіснування в Німеччині, "тоді ми повинні стати політично активними".

Голова Центральної ради євреїв теж налаштований скептично щодо заборони АдН

Так само голова Центральної ради євреїв Німеччини Йозеф Шустер (Josef Schuster) уже тривалий час бере участь у постійній дискусії про заборону АдН. Напередодні земельних виборів у землі Бранденбург 22 вересня він висловився проти цього в інтерв'ю виданню Tagesspiegel.

Голова Центральної ради євреїв Німеччини Йозеф Шустер Фото: RALF HIRSCHBERGER/AFP

"Виборці, які сьогодні голосують за АдН, просто так не зникнуть - ми також не можемо їх ігнорувати", - пояснює він. Шустер вважає, що заборона не є слушним методом для того, щоб відвернути виборців АдН від цієї ідеології.