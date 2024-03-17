Чи готувати школярів до війни? У ФРН розгорнулась дискусія

Німецька асоціація вчителів вітає заклик федеральної міністерки освіти Беттіни Штарк-Ватцінґер готувати учнів у рамках шкільної програми до кризових ситуацій та до війни. Однак ця ідея наразилася й на критику.

Німецька асоціація вчителів вітає заклик федеральної міністерки освіти Беттіни Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) готувати учнів у рамках шкільної програми до кризових ситуацій та до війни. "Війна в Україні створює нове усвідомлення воєнних загроз, яке також має обговорюватись у школі", - пояснив президент асоціації Штефан Дюль (Stefan Düll) у розмові з виданням Bild am Sonntag у неділю, 17 березня.

Водночас він очікує, що ця ідея від міністерки не залишиться декларативною і буде обговорена з міністрами освіти федеральних земель. "Уроки політичної освіти повинні включати і тему війни в Україні, і загальноєвропейської, навіть глобальної ситуації загрози", - сказав Дюль.

Напередодні Штарк-Ватцінґер заявила в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke, що суспільство в цілому має бути добре підготовлене до криз "від пандемії до стихійних лих і війни". Тож питання цивільної оборони є важливими і мали б викладатися у школі, пояснила міністерка.

"Поширення паніки в школах не допоможе"

Між тим слова міністерки освіти наразилися і на критику. Міністерка освіти землі Шлезвіг-Гольштейну Карін Прін (Karin Prien) заявила в інтерв'ю Bild am Sonntag: "Не варто лякати населення, особливо дітей та молодь. Завдання федерального уряду - піклуватися про цивільну оборону і зовнішню безпеку. Це тема, яку потрібно обговорювати делікатно і з великою серйозністю".

Речник з питань освітньої політики фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Томас Ярзомбек (Thomas Jarzombek) сказав: "Ми повинні зробити так, щоб наші діти були придатні до школи, а не до війни". Він наголосив, що "поширення паніки в школах не допоможе", мета має полягати у тому, щоб "зробити Бундесвер знову придатним до оборони і взяти під контроль виробництво боєприпасів".