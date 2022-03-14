Число жертв у Маріуполі може бути більшим за офіційні дані - радник мера

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20-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 15 березня.
24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніку подій 24 лютого - 14 березня читайте тут.
DW стежить за подіями вівторка, 15 березня (час київський)
++04.10++
Як повідомляє агентство "Уніан", посилаючись на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у місті склалася катастрофічна ситуація, а кількість жертв російського обстрілу може наближатися до 20 тисяч. У свою чергу, у Маріупольській міськраді заявили, що за офіційною та підтвердженою інформацією, станом на вечір понеділка кількість загиблих становить близько 2357 осіб.
++03.45++
Китай звинувачує Захід у дезінформації та спотворенні конструктивної позиції Китаю щодо "української кризи", заявив член держради, міністр закордонних справ КНР Ван І під час розмови з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Китайський міністр сказав Альбаресу, що "українська криза є результатом накопичення та посилення тертя в галузі безпеки в Європі протягом багатьох років", цитує "Інтерфакс" з посиланням на "Сіньхуа". Ван І додав, що китайська сторона закликає Росію та Україну домогтися припинення вогню шляхом мирних переговорів.
Як відомо, світові ЗМІ повідомили з посиланням на свої джерела, що Росія попросила у Китаю надати їй військову техніку для підтримки свого вторгнення в Україну, і Китай ніби може готуватися до надання РФ допомоги.
++03.15+
Державний департамент США оголосив про запровадження санкцій щодо 11 фізичних осіб, які працюють чи працювали в оборонному секторі Росії. Усе майно цих осіб, яке знаходиться у Сполучених Штатах або належить особам зі США, буде заблоковане. "Крім того, також блокується майно будь-яких юридичних осіб, яке прямо чи опосередковано належить на 50 або більше відсотків одній або декільком особам, включеним до списку санкцій", - повідомили у Держдепі США.
++02.50++
В Іспанії вперше заарештовано яхту, яка, ймовірно, належить російському олігарху, котрий опинився під санкціями ЄС. Про це повідомили іспанські ЗМІ. Наразі іспанські відомства з'ясовують, чи належить 85-метрова яхта Valerie під прапором Сент-Вінсента і Гренадін, що знаходиться в порту Барселони, і вартість якої становить 135 мільйонів євро, голові російського державного оборонного концерну "Ростех" Сергію Чемезову. Те, що власником яхти є Чемезов, стало відомо після публікації "досьє Пандори", пише El País.
++02.20++
Посли країн ЄС погодили спільну заяву до Світової організації торгівлі (СОТ) проти особливого статусу Росії та прийняття до організації Білорусі. Про це повідомило французьке представництво у ЄС у Twitter. "Комітет постійних представників держав ЄС також схвалив заяву до СОТ про агресію Росії проти України, яка стосується зупинення дії пункту про найбільше сприяння щодо Росії та зупинення розгляду заявки Білорусі про вступ до СОТ", - ідеться у повідомленні.
++01.55++
За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні. Про це сказав у відеозверненні Володимир Зеленський. Він додав, що уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. "Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки", - сказав український президент.
++01.40++
За даними британського міністерства оборони, Росія може планувати застосування хімічної або біологічної зброї. ВОна може бути застосована як фейковий напад на російські війська, йдеться у дописі у Twitter міністерства. Однак доказів щодо заявленого не наведено. З такими твердженнями раніше виступав і претставник уряду США.
++01.30++
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США NASA, незважаючи на розв'язану Росією війну проти України, продовжить співпрацю з Москвою щодо міжнародної космічної станції. "Ми працюємо разом понад 20 років, і ми будемо так робити й надалі", - заявив один з менеджерів проєкту МКС у NASA на пресконференції, цитує Reuters.
++01.15++
На Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь, повідомляє генштаб збройних сил. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 людей, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.
++01.06++
Війська РФ посилюють обстріл Маріуполя, Києва, Харкова, Чернігова та інших населених пунктів України з далекої відстані, повідомляється на сайті міністерства оборони США. Загалом з початку війни було випущено понад 900 ракет різних типів та розмірів, зазначається у повідомленні.
За словами представника Пентагону, останнім часом російські військові дедалі частіше застосовують далекобійні ракети, що завдають невиборчих ударів, продовжуючи "військові зусилля із захоплення цих населених пунктів із застосуванням дедалі більшого насильства". Тим не менш, українська армія продовжує опір, і російський наступ не досяг значного прогресу в останні дні.
++01.00++
Російські військові поранили під Києвом ймовірно журналіста американського телеканалу Fox News. Ведучий телеканалу повідомив у телеефірі, що про цей інцидент відомо мало деталей, а команда Fox News намагається з'ясувати деталі. Як написала у своєму Facebook генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова, наразі журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів. Вона прикріпила до посту фото посвідчення пораненого журналіста, якого, ймовірно, звуть Бенджамін Холл.
++00.45++
Світовий банк оголосив про виділення 200 мільйонів доларів Україні - ідеться про додаткове та перепрограмоване фінансування для зміцнення соціальних послуг України для вразливих верств населення. Ці кошти є додатковими до 723 мільйонів доларів, мобілізованих для України, з яких 350 мільйонів уже виділені, зазначається на сайті СБ. Це фінансування є частиною пакета підтримки у розмірі 3 мільярди доларів, який група Світового банку оголосила раніше
++00.15++
Парламент Естонії закликав країни-члени НАТО закрити небо України від російського агресора, йдеться у повідомленні українського парламенету. Голова ВР Стефанчук заявив, що це перше таке рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО. Раніше НАТО відмовилося закрити небо над Україною, але вирішило провести через систему своїх закупівель 50 тонн дизпалива для України. Президент Зеленський на це сказав: "Ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові".
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++00.01++
Володимир Зеленський пропонує парламенту затвердити продовження воєнного стану з 26 березня на 30 днів. Відповідний законопроєкт для затвердження указу президента про продовження терміну дії воєнного стану зареєстрований у Верховній Раді. Нині воєнний стан запроваджений до 27 березня.
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