 Чичваркін частково оплатив лікування Навального в Charité | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2020

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Новини

Чичваркін частково оплатив лікування Навального в Charité

Рахунок у майже 50 тисяч євро за лікування Олексія Навального в берлінській клініці Charité покрили Євген Чичваркін, Сергій Алексашенко і Роман Іванов.

Берлінська клініка Charité

Берлінська клініка Charité, де лікувався Навальний

Бізнесмен Євген Чичваркін був серед тих, хто оплатив лікування російського опозиційного політика Олексія Навального в берлінській клініці Charité. Про це сам Навальний повідомив у середу, 14 жовтня, в соціальній мережі Instagram, оприлюднивши імена й прізвища людей, котрі допомогли йому розрахуватися за лікування в Німеччині.

Як вказав Навальний, витрати на лікування складалися з трьох частин: оплата літака, на якому його перевезли до Німеччини, вартість лікування безпосередньо в лікарні, а також лікування, реабілітація та проживання після виписки з Charité.

"Літак коштував 79 тисяч євро, і оплатив його підприємець Борис Зимін. Фінальний рахунок за лікування від лікарні 49 900 євро. Сплачено спільно: підприємцем Євгеном Чичваркіним, економістом Сергієм Алексашенком, айтішником Романом Івановим (керівником "Яндекс.браузер"- Ред.)", - написав Навальний.

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Політик зазначив, що питання про вартість його подальшої реабілітації залишається відкритим, оскільки поки ще невідомий термін відновлення. "Але в будь-якому разі витрати також взяв на себе Євген Чичваркін", - вказав політик. "Спасибі величезне цим чудовим людям, як і величезній кількості інших, хто запропонував допомогу, але ми не змогли її взяти з причин складного регулювання європейської банківської системи", - написав Навальний.

Те, що витрати на транспортування і лікування Навального в Берліні оплачені приватними спонсорами, стало відомо ще 16 вересня. Як повідомив інтернет-портал t-online, ці відомості містилися у відповіді берлінського сенату на запит члена фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у парламенті столиці ФРН Ґуннара Линдеманна (Gunnar Lindemann), якого цікавило, чи не витрачені на лікування російського опозиціонера гроші німецьких платників податків. Вартість лікування і перельоту тоді названо не було.

Нагадаємо, днями міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу домовилися щодо запровадження санкцій щодо Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Згодом стало відомо, що санкції запровадять проти шістьох осіб та однієї організації з Росії.

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