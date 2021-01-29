Чи загрожує Путіну революція через Навального? (відео)

На вихідних у Росії очікують нових масових акцій на підтримку Навального. Як оцінюють експерти протестні настрої росіян?
Масштаб акцій на підтримку Навального минулими вихідними здивував багатьох. Вони прокотилися понад сотнею російських міст. Однак, на думку низки європейських експертів, вплив протестів на російську владу не варто переоцінювати. Подробиці - у сюжеті DW:
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