Чи робити щеплення від "ковіду" дітям? (12.11.2021)

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У США розпочали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?
Чимало людей критично ставляться до вакцин від COVID-19, побоюючись довгострокових наслідків. Що про це каже медицина? Фактчек DW.
В Україні дозволили робити щеплення від коронавірусу дітям віком від 12 до 17 років. Відповідний наказ опубліковано на сайті МОЗ. DW зібрала найважливіші факти.
Європейське агентство з лікарських засобів погодило рекомендацію щеплювати осіб, старших 18 років, третью дозою вакцини Comirnaty через пів року після отримання другої дози. Остаточне рішення - за країнами ЄС.
Ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип існує, і наслідки такого міксу інфекцій передбачити складно. Найкращим захистом є вакцинація від обох хвороб, вважає епідеміологиня Людмила Мухарська.
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