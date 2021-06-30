 Чи робити щеплення від ″ковіду″ дітям? (12.11.2021) | Усі сюжети | DW | 12.11.2021

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Чи робити щеплення від "ковіду" дітям? (12.11.2021)

У США розпочали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?

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