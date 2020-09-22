Чи може прожити футбол без вболівальників (відео)

Через пандемію COVID-19 футбольні матчі в Німеччині тривалий час проходили на стадіонах без глядачів. Попри це Бундесліга успішно стартувала в новий сезон без помітних фінансових втрат. Як німецькому футболу це вдалося?
Пандемія COVID-19 призвела до матчів без глядачів. Німці називають їх "матчами-привидами" за тишу на стадіоні. І все ж, футбольні клуби майже не помітили фінансових втрат. Жодний німецький клуб не збанкрутував. Якщо кілька місяців матчі проводяться без глядачів, за які кошти тоді існують футболісти й клуби?
Через епідемію COVID-19 масові заходи в Німеччині заборонені до 31 серпня. Футбольні фанати вигадують творчі способи поліпшити настрій на стадіонах, якщо команди таки вирішать грати за порожніх трибун.
"Баварія" видала фантастичне друге коло, перемігши у 16-ти матчах з 17-ти. Роберт Левандовський знову став найкращим бомбардиром.