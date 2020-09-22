 Чи може прожити футбол без вболівальників (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.09.2020

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Політика й суспільство

Чи може прожити футбол без вболівальників (відео)

Через пандемію COVID-19 футбольні матчі в Німеччині тривалий час проходили на стадіонах без глядачів. Попри це Бундесліга успішно стартувала в новий сезон без помітних фінансових втрат. Як німецькому футболу це вдалося?

BdTD Belarus Fußballstadion Fans (Reuters/V. Fedosenko)

Пандемія COVID-19 призвела до матчів без глядачів. Німці називають їх "матчами-привидами" за тишу на стадіоні. І все ж, футбольні клуби майже не помітили фінансових втрат. Жодний німецький клуб не збанкрутував. Якщо кілька місяців матчі проводяться без глядачів, за які кошти тоді існують футболісти й клуби? 


 

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Коронавірус і футбол. Як фанати підтримують свої команди в Німеччині

Через епідемію COVID-19 масові заходи в Німеччині заборонені до 31 серпня. Футбольні фанати вигадують творчі способи поліпшити настрій на стадіонах, якщо команди таки вирішать грати за порожніх трибун.  

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