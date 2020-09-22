Чи може прожити футбол без вболівальників (відео)

Пандемія COVID-19 призвела до матчів без глядачів. Німці називають їх "матчами-привидами" за тишу на стадіоні. І все ж, футбольні клуби майже не помітили фінансових втрат. Жодний німецький клуб не збанкрутував. Якщо кілька місяців матчі проводяться без глядачів, за які кошти тоді існують футболісти й клуби?



