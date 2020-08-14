Чи місце в музеях мистецтву часів "третього рейху"

Наприкінці вересня будівельники знайшли в саду Берлінського будинку мистецтв Далем дві скульптури митця Арно Брекера (Arno Breker). Він був одним із провідних скульпторів часів націонал-соціалізму та отримував багато замовлень від режиму, серед яких скульптури на вході до так званої нової канцелярії рейху та Олімпійського стадіону до ігор 1936 року. Попри це, і попри членство у нацистській партії НСДАП, Брекеру вдалося продовжити кар'єру і після Другої світової війни. 1991 року він помер у Дюссельдорфі.

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Будинок мистецтва Далем був побудований як державне ательє спеціально для Брекера на околиці берлінського лісу Ґруневальд з 1939 по 1942 рік. Після війни кілька тижнів будівля була зайнята радянськими окупаційними військами, з весни 1945-го тут протягом року був офіс військової адміністрації США. Пізніше будинок було передано у муніципальне ведення Берліну. У 2015 році на цьому місці виник будинок мистецтва "Далем", присвячений німецькому післявоєнному мистецтву. У музеї виходять із того, що знайдені мармурові скульптури Брекера лежали під землею відтоді, як будинок залишила американська окупаційна влада.

Арно Брекеру вдалося продовжити кар'єру і після Другої світової війни

Несподівана знахідка

Фахівцям вдалося ідентифікувати скульптуру. Нею виявилася мармурова пластика "Романішель" (на головному фото статті вгорі). Скульптура чоловічої голови у натуральну величину - портрет молодого рома, якого Брекер зустрів у 1920-ті роки у Парижі та який з'являється у багатьох його роботах пізнішого періоду. Чому Брекер виготовив скульптуру "Романішель" 1940 року, в час, коли тисячі ромів були депортовані та вбиті у концтаборах, досі не з'ясовано.

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Творча директорка будинку мистецтв "Далем" Доротея Шене (Dorothea Schöne) у розмові з DW заявила, що не хоче виставляти скульптури на помости, а представити їх відвідувачам музею на дерев'яних палетах, які використовуються під час консервації мистецьких витворів. Завдяки цьому стає зрозуміло, що йдеться не просто про "дві знайдені скульптури", каже вона. Шене хоче уникнути перетворення виставкової зали на залу Брекера. "Брекер - суперечлива фігура. Більший за розміром музей, може, знайшов би кращий підхід до цього минулого, але ми не в змозі це зробити, адже можемо демонструвати максимум 30 робіт одночасно", - каже Шене.

Тисячі робіт в архівах

Витвори мистецтва, виготовлені на замовлення чи куплені нацистським режимом, належать до темних сторінок багатьох колекцій німецьких галерей та музеїв. Вони довгий час утримувалися від виставок за участі цих неоднозначних робіт, аби уникнути закидів у вихвалянні нацистського режиму чи, ще гірше, не спровокувати зборів неонацистів.

Друга скульптура Брекера, знайдена в Берліні

Багато цих побоювань справдилися у 1974 році, коли виставка "Мистецтво в "третьому рейху" - свідчення поневолення" у Франкфурті-на-Майні ще до відкриття викликала протести, петиції та критику з обох боків політичного спектру.

Майже 50 роками пізніше тисячі робіт часів націонал-соціалізму досі зберігаються у музейних архівах. Виставлені роботи Арно Брекера - лише останній приклад того, що у Німеччині виникла нова готовність шукати критичний підхід до мистецтва часів націонал-соціалізму. Музей німецької історії у Берліні зберігає 340 картин, а також понад 7000 друкованих графік, виготовлених на замовлення вермахту протягом Другої світової війни. Деякі з них можна побачити в онлайн-архіві, який налічує 12550 робіт. Вони належать до робіт, підготовлених до вісьмох профінансованих нацистами "Великих німецьких виставок мистецтв", які відбулися в Мюнхені з 1937 по 1944 роки. Там ці роботи були виставлені на продаж.

Як виставляти мистецтво часів нацизму?

Ціла низка виставок останніми роками була присвячена темі поводження з мистецтвом часів нацизму. "Проблематичні" роботи того часу були виставлені разом із біографіями митців, подробицями їхніх зв'язків із нацистським режимом та конкретними історіями самих робіт.

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Однією з перших була виставка "Традиція і пропаганда - оцінка подій" у 2013 році у Вюрцбурзі в "Культуршпайхері". Темою виставки було заснування колекції музею під час націонал-соціалізму в 1941 році разом із численними витворами мистецтва, які з них часів перебувають у власності музею, зокрема авторства Германна Ґрадля (Hermann Gradl) та Фердінанда Шпіґеля (Ferdinand Spiegel), а також інші, придбані на "Великих німецьких виставках мистецтва".

Інші музеї обрали схожий підхід для опрацювання зв'язків власних колекцій із націонал-соціалізмом. 2012 року Будинок мистецтва у Мюнхені, де й відбувалися "Великі німецькі виставки мистецтва" часів нацизму, показав виставку "Конфлікт історій: Будинок мистецтва та використання мистецтва з ідеологічною метою у 1937-1955 роках". 2016 у гамбурзькому вокзалі показали виставку "Нова галерея: чорні роки, історії однієї колекції 1933-1945 років".

Плакат виставки мистецтва часів нацизму в Вюрцбурзі 2013 року

А цьогоріч, до 1 листопада, у Музеї мистецтва Штутгарта триває виставка "Мрія про музей "швабського" мистецтва", тема якої - початок становлення музею у часи націонал-соціалізму та історія колекції.

Дискусія про поводження з мистецтвом часів нацизму ще попереду

Поки що вивчення мистецтва часів націонал-соціалізму обмежується музеями та галереями, які виставляють роботи тих часів у своїх колекціях. Ширша суспільна дискусія в сенсі опрацювання минулого ще попереду. Та є надія, що нове покоління кураторів, дослідників, істориків мистецтва та директорів галерей дасть такій дискусії новий поштовх. "Ми починаємо вигравати від нового покоління, яке не настільки емоційно прив'язана до цих часів, - каже Доротея Шене. - Вони нейтральніше підходять до цієї теми".

У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму "Ідеальність в стилі бодібілдінгу" замість реальності Арно Брекер був улюбленим митцем Адольфа Гітлера. У виставці в Бохумі скульптура "Десятиборець" контрастує з полотном "Рурський басейн" Конрада Фелікcмюллера, яке 1937 року нацисти визнали "виродженим". На відміну від "ідеальності в стилі бодібілдингу", як назвав скульптури Брекера історик-мистецтвознавець Макс Імдаль, ця картина зображає виснажених робітників в Рурській області.

У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму Ідеальний світ проти жахіть концтаборів Хлопчик проходить повз громаддя трупів, бездушно кинутих на узбіччі дороги. Знімок зроблено 1945 року невдовзі після звільнення американцями концентраційного табору Барґен-Бельзен. А поруч висить пропагандистський плакат нацистів з гаслом "Здорові батьки - здорові діти" та "Родинний портрет" авторства Ганса Шмідта Віденбрюка. На ній - родина з білявими дітками - ідеальний образ нацистів.

У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму Фальшива ідилія Такі полотна як "Робітниці, що повертаються з поля" Леопольда Шмутцлєра чи "Ратай" Пауля Юнґганнса або "Селянський обід" Германа Отто Гоєра рясніють брехливою мовою образів націонал-соціалістів, яка не мала нічого спільного з реальністю часу. "Чесне" сільське життя вважалося одним з головних мотивів націонал-соціалістів. При цьому звеличувалося доіндустріальне аграрне суспільство.

У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму Битви у відкритому морі "У зоні бойових дій в Атлантиці". Так Клаус Берґен назвав це полотно. Багатометрові хвилі, підводний човен піднявся на поверхню й протистоїть бурі на морі. Хмари підсилюють та підкреслюють драматичність та романтичність сценарію. Думка зрозуміла: море - не поле битви, а великий майданчик пригод для героїв.

У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму Безкризове мистецтво Стиль пропагованого нацистами мистецтва сильно відставав від мистецьких течій своєї епохи. Такі митці як Германн Отто Гоєр поверталися до незграбного та сфальшованого реалізму. Роботу "Селянський обід" Гоєр написав 1935 року. На ній зображено улюблений мотив нацистів - німецька родина.

У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму Прикрашене життя молоді Фотографія німецької дитини-солдата, зроблена американським фотографом Джоном Флореа, висить поруч з полотном "У відпустці вдома" Пауля-Матіаса Падуа. Змальовувати солдатів у відпустці - чистої води знущання. Діти не зводять з батька очей, коли він, мабуть, розповідає про війну. Але реальність виглядала зовсім інакше, як це показує фото захопленого в полон підлітка, що плаче. Автор: Сабіне Ельце, Валерій Сааков



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