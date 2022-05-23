Чотири країни ЄС вимагають конфіскації активів РФ для відбудови України

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89-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 23 травня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини понеділка, 23 травня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини понеділка (час київський).
++17.24++
У Збройних силах Білорусі перевіряють сили реагування. Про це повідомляє пресслужба білоруського міноборони. "Особливістю даного етапу є перевірка озброєнь, військової та спеціальної техніки, яка перебуває на довгостроковому зберіганні у військових частинах бойового та технічного оснащення, - йдеться у повідомленні. За даними білоруського міноборони, у перевірку входить виконання військовою технікою маршів різної тривалості. Також у відомстві наголошують, що призов військовослужбовців не відбуватиметься.
++17.00++
Латвія, Естонія, Литва та Словаччина вимагають конфіскації заморожених у ЄС активів Росії, аби профінансувати відбудову України після завершення війни. Про це повідомляє інформагентство Reuters, посилаючись на відповідного листа від імені чотирьох країн. 3 травня Україна оцінила фінансові потреби для відбудови зруйнованої російськими військами інфраструктури в 600 мільярдів доларів. Однак ця сума постійно зростає, адже війна надалі триває, зазначається в листі, який у вівторок має бути представлено міністрам фінансів країн Євросоюзу.
++16.30++
Українські рятувальники закінчили розбір завалів у селищі Десна на Чернігівщині. "На жаль, під уламками там виявлено 87 жертв. 87 убитих", - заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи з відеозв'язку перед учасниками Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Рано-вранці 17 травня російські літаки випустили по Десні чотири ракети. Дві з них потрапили до будинків.
++15.29++
Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно підтвердила ще 30 нападів на медичні заклади України. "Станом на 23 травня в Україні підтверджено 248 нападів на заклади охорони здоров'я. Ці напади сталися в період з 24 лютого по 19 травня і призвели до 75 смертей та 59 поранень. Охорона здоров'я ніколи не має бути мішенню", - йдеться у повідомленні місії ВООЗ у Україні у Twitter.
++15.18++
У Кремлі отримали та розглядають запропонований Італією план мирного врегулювання конфлікту в Україні. Як повідомив агентству "Інтерфакс" заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, оцінку ініціативи озвучать після вивчення пропозицій. 20 травня, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо передав ООН план мирного врегулювання військового конфлікту в Україні, що складається з чотирьох пунктів.
++14.46++
З початку активних бойових дій Росії на території України рятувальники в Харкові розібрали завали на 98 об'єктах, зруйнованих внаслідок обстрілів, завданих російською армією. Було виявлено понад 150 тіл загиблих, врятовано понад 250 людей, розповів у понеділок українським журналістам заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник.