Чотири країни ЄС вимагають конфіскації активів РФ для відбудови України

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини понеділка, 23 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини понеділка (час київський).

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У Збройних силах Білорусі перевіряють сили реагування. Про це повідомляє пресслужба білоруського міноборони. "Особливістю даного етапу є перевірка озброєнь, військової та спеціальної техніки, яка перебуває на довгостроковому зберіганні у військових частинах бойового та технічного оснащення, - йдеться у повідомленні. За даними білоруського міноборони, у перевірку входить виконання військовою технікою маршів різної тривалості. Також у відомстві наголошують, що призов військовослужбовців не відбуватиметься.

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Латвія, Естонія, Литва та Словаччина вимагають конфіскації заморожених у ЄС активів Росії, аби профінансувати відбудову України після завершення війни. Про це повідомляє інформагентство Reuters, посилаючись на відповідного листа від імені чотирьох країн. 3 травня Україна оцінила фінансові потреби для відбудови зруйнованої російськими військами інфраструктури в 600 мільярдів доларів. Однак ця сума постійно зростає, адже війна надалі триває, зазначається в листі, який у вівторок має бути представлено міністрам фінансів країн Євросоюзу.

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Українські рятувальники закінчили розбір завалів у селищі Десна на Чернігівщині. "На жаль, під уламками там виявлено 87 жертв. 87 убитих", - заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи з відеозв'язку перед учасниками Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Рано-вранці 17 травня російські літаки випустили по Десні чотири ракети. Дві з них потрапили до будинків.

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Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно підтвердила ще 30 нападів на медичні заклади України. "Станом на 23 травня в Україні підтверджено 248 нападів на заклади охорони здоров'я. Ці напади сталися в період з 24 лютого по 19 травня і призвели до 75 смертей та 59 поранень. Охорона здоров'я ніколи не має бути мішенню", - йдеться у повідомленні місії ВООЗ у Україні у Twitter.

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У Кремлі отримали та розглядають запропонований Італією план мирного врегулювання конфлікту в Україні. Як повідомив агентству "Інтерфакс" заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, оцінку ініціативи озвучать після вивчення пропозицій. 20 травня, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо передав ООН план мирного врегулювання військового конфлікту в Україні, що складається з чотирьох пунктів.

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З початку активних бойових дій Росії на території України рятувальники в Харкові розібрали завали на 98 об'єктах, зруйнованих внаслідок обстрілів, завданих російською армією. Було виявлено понад 150 тіл загиблих, врятовано понад 250 людей, розповів у понеділок українським журналістам заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник.