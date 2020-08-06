Чому Росія "перенесла" кінець Другої світової війни?
Росія тепер відзначає річницю закінчення Другої світової війни на день пізніше - 3 вересня. Перенесення дати викликало критику, оскільки досі цей день був пов'язаний з іншою подією - трагедією в Беслані.
Делегація Японії на борту "Міссурі" прибула підписувати капітуляцію, 2 вересня 1945 року
Коли закінчилася Друга світова війна? Відповідь на це питання в Росії цього року лунає інакше, ніж на Заході. Російський парламент в квітні проголосував, а президент РФ Володимир Путін підписав зміни до відповідного закону, згідно з якими днем закінчення Другої світової війни названо 3 вересня, а не 2-ге, як було досі. Депутати пояснили ініціативу бажанням піти назустріч деяким ще живим ветеранам, у яких збереглися радянські медалі з профілем Сталіна "За перемогу над Японією", на зворотному боці яких зазначено "3 вересня 1945".
Коротка війна з тривалими наслідками
Друга світова завершилася в Азії 75 років тому капітуляцією Японської імперії 15 серпня 1945 року, що була формально підписана на борту американського лінкора "Міссурі" 2 вересня, і проходила поетапно. Москва оголосила війну Японії 8 серпня 1945 року, фактично вийшовши з Пакту про нейтралітет. Це було частиною домовленостей Сталіна з союзниками на Ялтинській конференції. Бойові дії в Маньчжурії на північному сході Китаю, в яких брали участь близько півтора мільйона радянських солдатів, тривали кілька днів. Понад 12 тисяч червоноармійців загинули.
Ядерне бомбардування Нагасакі
Вступ у війну Радянського Союзу був "справжнім шоком для Японії", зазначив у розмові з DW історик Такума Мельбер (Takuma Melber), співробітник Гейдельберзького центру міжкультурних досліджень. Мельбер розділяє оцінку свого американського колеги Цуйосі Хасегави про те, що "в результаті радянське оголошення війни відіграло більш вирішальну роль в капітуляції Японії, ніж обидва ядерні бомбардування США". За словами Мельбера, влітку 1945 року Японія і так "була у військовому плані виснажена", але Москва прискорила капітуляцію.
Наслідки радянсько-японської війни досі істотно впливають на відносини двох країн. Радянський Союз тоді розширив свою територію на Далекому Сході за рахунок південної частини Сахаліну і Курильських островів. Японія й дотепер не визнає чотири острови цієї гряди частиною РФ і пропонує переговори про їх повернення - безуспішно. Мирного договору між Москвою і Токіо досі немає.
Віддалення від Заходу і зближення з Китаєм
У радянські часи спогади про Другу світову війну в Азії перебували в тіні "Великої вітчизняної війни". 3 вересня як дата перемоги над Японією була в 1945 році внесена до списку державних свят, але вже в 1947 році вилучена з нього і як свято поступово втратило значення.
Хоча про 2 вересня як дату закінчення Другої світової війни говорили на уроках історії в радянських школах, офіційною вона стала відносно нещодавно. Перші спроби були в 1990-ті, в 2010 році президент РФ Дмитро Медведєв закріпив 2 вересня як нову пам'ятну дату. Так Росія по суті приєдналася в цьому питанні до позиції Заходу, але тепер знову обрала окремий шлях. "Мова йде - вже вкотре за ці роки - про демонтаж ще однієї частини символічної спадщини дев'яностих, - написав у коментарі для DW Костянтин Еггерт. - Адже саме при Єльцині, в 1995 році 2 вересня вперше затвердили особливим днем. Одночасно це і жест на адресу експрезидента Дмитра Медведєва".
Схожим чином бачить ситуацію Такума Мельбер. На його думку, зміни є, з одного боку, "демонстрацією сили і жестом в бік Токіо в суперечці щодо Курил і питання лідерства в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні". "З іншого - усвідомлене повернення до сталінської традиції святкування 3 вересня може бути витлумачено як віддалення від Заходу, перш за все - англо-американської сторони - і зближення з КНР", - каже історик. Пекін святкує закінчення війни 3 вересня, тому Росія в "пам'ятно-політичному і символічному плані тепер зрівнялася з Китаєм", вважає Мельбер.
Оглядачі оцінюють рішення Москви також в контексті історичної політики в Росії за президента Путіна, в якій пам'ять про війну грає роль центрального стрижня суспільства. Цього року з нагоди 75-ї річниці було заплановано особливо масштабне святкування, але коронавірус змусив перенести деякі заходи. Після перенесення Параду перемоги на Красній площі 9 травня можливою новою датою називали 3 вересня, але в підсумку він відбувся 24 червня.
Нова дата викликала хвилю критики, оскільки досі ця дата була пов'язана з іншою подією в новітній історії Росії - трагедією в Беслані. 1 вересня 2004 року терористи захопили в заручники школу в цьому місті в Північній-Осетії-Аланії. Під час спроби звільнення 3 вересня загинули понад 330 осіб, більшість з них - діти. Цей день внесений до списку пам'ятних дат РФ як День солідарності в боротьбі з тероризмом.
На тлі цього організація "Матері Беслана" навесні звернулася до президента Путіна з закликом зупинити ініціативу про перенесення дати закінчення Другої світової війни. На їхню думку, конфлікт між радісними і сумними подіями очевидний. Влада Північної Осетії заявила, що з розумінням ставиться до святкових заходів в інших регіонах Росії, але сама не братиме в них участі, а буде в цей день згадувати пам'ять жертв в Беслані. Рада з прав людини при президенті РФ також виступила проти перенесення дати. Але всі заклики почуті не були. У новій редакції закону обидві події розведені по різних статтях - 3 вересня як дата закінчення Другої війни згадується в списку днів військової слави, а як День солідарності у боротьбі з тероризмом - в розділі про пам'ятні дати.
75-річчя конференції у Потсдамі без речей Сталіна, або Як Росія зіпсувала виставку німцям (17.07.2020)
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Монумент "Батьківщина-Мати" в Києві, Україна
Монумент "Батьківщина-мати" - це суцільнозварна сталева споруда, встановлена на конусному п'єдесталі 40-метрової висоти. Загальна висота монументу - 102 метри, вага - близько 500 тонн. "Батьківщина-мати" вважається однією з найвищих статуй у світі та є своєрідною візитівкою столиці України.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Могила невідомого солдата в Москві, Росія
Молодята приходять до могили невідомого солдата біля муру Кремля із квітами, а державні гості - покладають вінки. У Росії День перемоги відзначається 9 травня. Зазвичай це свято супроводжується військовим парадом із залученням техніки та авіації на Червоній площі. Однак цього року парад перенесли через поширення коронавірусу.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Мамаєв курган у Волгограді, Росія
За різними оцінками, СРСР втратив у Другій світовій війні від 25 мільйонів до 42 мільйонів осіб. Ці втрати є більшими, ніж у будь-який іншій країні. 85-метровий монумент "Батьківщина-мати кличе" у Волгограді присвячений одній із найкровопролитніших битв у історії людства - Сталінградській битві, яка точилася з 25 серпня 1942-го до 2 лютого 1943 року.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Кенотаф у Лондоні, Великобританія
Порожня могила як символ: меморіал на лондонській вулиці Вайтхолл був спочатку споруджений для вшанування жертв Першої світової війни. З 1946 року він також є пам'ятником полеглим у Другій світовій війні.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Пам'ятник бомбардувальникам у Лондоні, Великобританія
Скульптура зображує екіпаж бомбардувальника і присвячена 55 573 службовцям ВПС союзників, які загинули під час Другої світової війни. Відкриття пам'ятника у 2012 році викликало суперечки через те, що союзна авіація бомбардувала німецькі міста навіть наприкінці війни. Ці бомбардування забрали життя біля 600 000 цивільних осіб.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Тріумфальна арка в Парижі, Франція
Під Тріумфальною аркою на Єлисейських полях знаходиться могила невідомого солдата. Цей меморіал присвячений пам'яті жертв обох світових воєн. 8 травня президент Франції Еммануель Макрон і високопоставлені військовослужбовці поклали на могилу вінки, але цього року без публіки.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Американське військове кладовище в Омаха-Біч, Франція
Ще однією важливою датою для Франції, крім дня капітуляції Німеччини, стало 6 червня 1944 року. У так званий "День Д" 150 тисяч солдатів союзників висадилися в Нормандії і відкрили Західний фронт. Численні меморіали, музеї та військові кладовища уздовж узбережжя Атлантики присвячені одній із найважливіших битв Другої світової війни, яка забрала життя близько 68 000 осіб.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Національний меморіал Другої світової війни у Вашингтоні, США
Цей меморіал був відкритий у 2004 році. Він присвячений 16 мільйонам американців, які брали участь у Другій світовій війні. До монументального комплексу веде "Мур миру" із 4048 позолоченими зірками - одна зірка на 100 полеглих. Для США 8 травня - це "День перемоги в Європі". Остаточне закінчення війни відзначається 14 серпня - у день, коли керівництво Японії віддало наказ припинити бойові дії.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Скульптура "Безумовна капітуляція" в Сан-Дієго, США
Скульптура "Безумовна капітуляція" втілює сюжет всесвітньовідомого фото з журналу Life, на якому моряк 14 серпня 1945 року, після звістки про капітуляцію Японії, спонтанно цілує незнайому медсестру на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Скульптура виставлялася в різних містах, зокрема, у в Сан-Дієго (на фото). 2019 року на ній з'явилося графіті #MeToo.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіальний парк миру в Хіросімі, Японія
Щороку 6 серпня о 8:15 ранку в Хіросімі звучить "Дзвін миру", який нагадує про перший у світі атомний удар 6 серпня 1945 року. Сьогодні руїни, які колись були центральним комерційним і житловим районом міста, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У парку миру розташовані понад 70 пам'ятників і меморіалів, що увічнюють пам'ять 146 тисяч прямих і непрямих жертв вибуху атомної бомби.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Храм ясукуні в Токіо, Японія
У храмі Ясукуні в Токіо японські політики вшановують пам'ять понад двох мільйонів японських солдатів, які загинули у Другій світовій війни. Але серед них є й 14 засуджених і страчених військових злочинців. Такі країни, як Китай та Південна Корея, що були окуповані Японією, регулярно висловлюють свій протест із цього приводу.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіал жертвам різанини в Нанкіні, Китай
13 грудня 1937 року японські війська захопили місто Нанкін, де влаштували різанину, що тривала шість тижнів. За різними оцінками, вона забрала життя від 200 тисяч до 300 тисяч китайців. У меморіалі в Нанкіні є музей з численними документами, фотографіями та історичними кіноматеріалами, а також меморіальна доріжка з відбитками ніг тих, хто уцілів.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі, Ізраїль
Меморіал Голокосту був закладений у 1953 році рішенням Кнесету й присвячений пам'яті близько шести мільйонів євреїв, убитих нацистами. У центрі величезного комплексу - позбавлена вікон "Зала пам'яті", в якій горить вічний вогонь. На підлозі висічені назви 22 найбільших таборів смерті.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіал Голокосту в Берліні, Німеччина
Серед численних меморіалів пам'яті жертв Другої світової війни у німецькій столиці найвідомішим є меморіал Голокосту. Його 2711 стел нагадують про мільйони вбитих у Європі євреїв. Ідея створення меморіалу виникла ще у 1980-х роках, але відкрили його тільки у 2005 році
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіал жертв війни й диктатури в Берліні, Німеччина
Центральним елементом меморіального комплексу "Нова сторожа" в Берліні є збільшена копія скульптури Кете Колльвіц (Käthe Kollwitz). Вона зображує матір, яка обіймає свого мертвого сина. У даху приміщення зроблено спеціальний отвір, через який скульптура піддається впливу берлінського клімату з його дощами і снігом. Це символізує страждання цивільного населення в часи Другої світової війни.