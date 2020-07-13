 Чому німці неохоче купують органічний шоколад | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.05.2021

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Економіка

Чому німці неохоче купують органічний шоколад

Мода на органічні продукти останніми роками постійно зростає, проте шоколад - особливий випадок. DW з'ясовувала, чому ціни на біошоколад настільки високі, і чому у ФРН його не дуже охоче купують.

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Альфред Ріттер (Alfred Ritter) до 2014 року керував шоколадною фабрикою Ritter Sport, яку заснував його дідусь ще у в 1912 році у місті Вальденбух у федеральній землі Баден-Вюртемберг на півдні Німеччини. У 2008 році Ritter став першим великим німецьким виробником, який вирішив запустити виробництво сертифікованого органічного шоколаду. Однак через десять років від цієї ідеї довелося відмовитися - оскільки попит на біошоколад був невисоким, то подальші експерименти з позначкою "біо" могли б призвести до скорочення штату компанії, у якій загалом працевлаштовано 1600 осіб.

Насправді, метою виробника було поступове нарощування частки біошоколаду у своєму асортименті, допоки усі продукти Ritter Sport не стануть органічними. "Але проєкт провалився, і я не можу знову закликати до цього компанію", - сказав наприкінці квітня в інтерв'ю журналу Der Spiegel онук засновника фабрики.

Мала частка біошоколаду на ринку

Шоколадки Ritter Sport продаються в усіх магазинах Німеччини, а їхній виробник займає 17 відсотків ринку країни. Але навіть набагато більші компанії, як-от один з найбільших виробників харчових продуктів у світі, швейцарський концерн Nestlé, також не наважуються переходити на органіку. Відсутні біопродукти в асортименті швейцарської Lindt & Sprüngli, солодощі якої перебувають у вищому ціновому сегменті.

За даними організації Fairtrade в Німеччині, лише 2,5 відсотка какао в світі має біосертифікат. "Поки з какао не було пов'язано великих скандалів щодо використання пестицидів", - пояснює Фрідель Гютц-Адамс (Friedel Hütz-Adams) з Інституту економіки та екуменізму Зюдвінда, який виступає за правила чесної торгівлі (Fair Trade). На думку експерта, споживачі не усвідомлюють, які проблеми пов'язані з вирощуванням і виробництвом какао.

Збір какао-бобів у Гані

Збір какао-бобів у Гані. У Західній Африці практично відсутнє органічне вирощування

Органічні какао-боби вирощують переважно в Домініканській Республіці та країнах Латинської Америки. Але у найбільших постачальників какао - Кот-д'Івуару і Гани, які виробляють 70 відсотків усього врожаю, біопродукти трапляються вкрай рідко - принаймні з відповідними сертифікатами. "Сотні тисяч фермерів в цих країнах не можуть собі дозволити купити добрива чи пестициди. Але вони не можуть собі дозволити й сертифікацію", - розповів DW Гютц-Адамс.

При цьому існують різні сертифікати, які підтверджують, що какао було вирощено з дотриманням відповідних соціальних або екологічних стандартів - Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance, а також власні сертифікати виробників солодощів. Наприклад, Nestlé купує сировину для виготовлення солодощів в Німеччині за своїм сертифікатом Cocoa Plan, який був підтверджений Rainforest Alliance, стверджують в пресслужбі компанії. Фірма Lindt & Sprüngli заявляє, що сприяє більш екологічному вирощуванню сировини, зокрема навчає фермерів сучасним методам, де пестициди використовуються лише в крайніх випадках.

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Вищі витрати

Але вирощування продукції за біостандартами, тобто з повною відмовою від хімічних добрив та пестицидів, а також з сертифікацією всього процесу призводить до більших витрат. До того ж, вважається, що й врожайність при органічному культивуванні є нижчою, якщо при цьому принципово не змінити сам процес вирощування рослин. І усе це потребує, відповідно, більше грошей. "На жаль, наші клієнти зовсім не були готові за це платити", - підсумовує Альфред Ріттер.

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Какао - сировина для цукеркових мрій

Речниця Ritter Sport у коментарі DW повідомила, що у підсумку доходи компанії виявилися набагато нижчими за очікування. Це, за її словами, частково можна пояснити тим, що споживачі менше уваги приділяють наявності позначки "біо" на солодощах у порівнянні з продуктами харчування інших категорій. Також компанії не вдалося забезпечити продаж її біопродукції в німецьких біосупермаркетах - відмову обґрунтовували тим, що Ritter Sport випускає не тільки органічні продукти.

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Парадоксальним є те, що при цьому у ФРН зростає популярність біокрамничок, а нові виробники дедалі частіше спеціалізуються на дорогих біопродуктах. Але тут вирішальне значення має масштаб. Тому для таких компаній, як Ritter Sport, яка виробляє близько трьох мільйонів плиток шоколаду щодня, нішеві ринки не пасують.

Хоча біошоколад займає лише 2,5 відсотка ринку, Гютц-Адамс вже бачить тренд до зниження цієї частки. "Уже кілька років в цій галузі говорять про надлишок органічного какао. Люди скоріше готові переплачувати за свіжі продукти, такі як яблука, овочі і молоко з позначкою "біо", ніж за какао. Тому що більшість просто не знає, що при цьому вирощуванні також широко використовують пестициди", - упевнений Фрідель Гютц-Адамс.

Оскільки мільйони селян, які вирощують какао-боби у Західній Африці, живуть за межею бідності, виробники шоколаду прагнуть допомогти їм збільшити продуктивність роботи. "Існує багато проєктів, коли фермерам дають в руки добрива та пестициди і кажуть: якщо ви хочете стати більш продуктивними, ви повинні більше удобрювати", - розповів експерт DW.

А ще важливо пам'ятати, що на плантаціях какао в бідних країнах працюють діти. Наприклад, в Кот-д'Івуарі та Гані, за підрахунками науковців, задіяно близько 1,6 мільйона неповнолітніх. Їм теж доводиться працювати з пестицидами.

Дивитись відео 04:44

Солодка професія - дегустатор шоколаду

  • Гакепетер - сирий свиний фарш із цибулею

    Незвичні кулінарні вподобання німців

    Сирий фарш із цибулею

    М'ясний фарш (традиційно - зі свинини), посолений і поперчений, у Німеччині називається "мет" (Mett). На одному з діалектів первісно так називали просто "їжу", або "м'ясо". І хоча їсти сире м'ясо не завжди безпечно (зокрема, через загрозу підхопити вірус гепатиту E), в Німеччині важко втриматися перед бутербродом чи булкою з метом. Hackepeter - ще одна назва цієї німецької страви.

  • Тост Гаваї

    Незвичні кулінарні вподобання німців

    Тост "Гаваї"

    Смакоту з багатообіцяючою назвою Toast Hawaii (тост "Гаваї") вигадав перший в історії Німеччини телевізійний кухар Клеменс Вільменрод (Clemens Wilmenrod) в середині 1950-х років. Запечений у духовці тостерний хліб із шинкою, шматком ананаса (зазвичай консервованого), плавленим сиром та коктейльною вишенькою (на фото) одразу полюбився широкому колу споживачів, і не лише в Німеччині.

  • Кров'яна ковбаса

    Незвичні кулінарні вподобання німців

    Кров'яна ковбаса

    Кров'янку (Blutwurst) їдять не лише німці. Але в Німеччині вона - незамінний складник одразу кількох незвичних страв. Жителі Рейнської області на заході ФРН, приміром, їдять ковбасу, перед цим посмаживши її на сковорідці, з картопляним пюре і яблучним мусом. Ця страва називається "Небо і земля". Берлінці ж мають свій варіант - з картоплею і квашеною капустою - і називають його "Мертва бабця".

  • Нашпигований шлунок свині

    Незвичні кулінарні вподобання німців

    Нашпигований шлунок свині

    Найвідоміший варіант цієї досить давньої страви родом із німецького Пфальцу, Pfalzer Saumagen. Таким свинячим шлунком, нашпигованим кількома сортами м'яса, вареною картоплею, яйцями, прянощами та ароматними спеціями, смакував не лише колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль (Helmut Kohl), але і його високорангові гості. Серед них - Маргарет Тетчер, Михайло Горбачов, Рональд Рейган.

  • Зельц, холодець

    Незвичні кулінарні вподобання німців

    Зельц

    Холодець, або ж зельц (Sülze) - смакує не кожному. В цієї німецької страви - багато рецептів. У деяких південних регіонах Німеччини та в Швейцарії цю страву також називають фаршированим шлунком (Schwartenmagen).

  • Гандкезе

    Незвичні кулінарні вподобання німців

    Сир, зроблений руками

    Зроблений руками сир (Handkäse) традиційно виготовляють у центральному регіоні Німеччині - Гессені. Але з особливою ніжністю до нього ставляться, схоже, лише в рідному краї. Багатьох напівпрозорий сир радше відштовхує через свій характерно різкий запах. Подають його зазвичай в оцетовому маринаді із сирою цибулею. До нього - скляночку молодого яблучного вина, так само традиційного для Гессену.

  • Лабскаус с огірком, оселедцем і яйцем

    Незвичні кулінарні вподобання німців

    Лабскаус

    Головне в цій популярній у північних регіонах Німеччини страві - спосіб її приготування: тривале тушкування в глиняному горщику чи казанку. Лабскаус (Labskaus) здавна готують із яловичої солонини, буряку і картоплі, поступово перетворюючи їх на "кашу". Апетитно лабскаус не виглядає, але разом із оселедцем, солоним огірком і смаженим яйцем ця страва приємно здивує навіть витончених гурманів.

  • Копчений вугор

    Незвичні кулінарні вподобання німців

    Вугор

    Вугор (Aal) - один із найдорожчих делікатесів. Традиційно з нього, а також сухофруктів, корінняків, прянощів та залишків учорашнього обіду, варять легендарний гамбурзький "кислий суп" - Hamburger Aalsuppe. Кислий, тому що заправляють його оцтом. Знаним є і копчений варіант вугра.

  • Рольмопс

    Незвичні кулінарні вподобання німців

    Рольмопс

    Мариновані в оцті філе оселедця згортають у рулет і скріплюють дерев'яними паличками: так готують закуску, яка з'явилася в XIX столітті в Берліні. Рулети з начинкою з корнішонів та цибулі мали нагадувати мордочки мопсів, які тоді саме стали модними в місті, звідси й назва - рольмопс (Rollmops).

  • Мільбенкезе - сир не для боягузів

    Незвичні кулінарні вподобання німців

    Мільбенкезе

    Сказати, що німці побляють споживати комах, важко. Але якщо мікроскопічні кліщі (Milben) беруть участь у процесі виготовлення особливого сорту сиру під назвою "мільбенкезе" (Milbenkäse), жодних зауважень до цього ніхто не має. Це, скоріш за все, найекстравагантніший сир, технологія виготовлення якого відома в Німеччині з часів середньовіччя.

    Автор: Елізабет Ґренір


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Докладно

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Чому німці неохоче купують органічний шоколад

DW з'ясовувала, чому ціни на біошоколад настільки високі, і чому у ФРН його не дуже охоче купують.  

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