 Чому Франція за атомну енергію і проти вітряків - ″Європа у фокусі″ (18.10.2021) | Усі сюжети | DW | 18.10.2021

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Чому Франція за атомну енергію і проти вітряків - "Європа у фокусі" (18.10.2021)

Естонія: звідки на карті взялося секретне містечко часів СРСР. Німеччина: де знаходиться рай для старих корів і биків. Польща: чим приваблюють туристів у польські Карпати.

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ARCHIV - 26.02.2016, Belgien, Doel: Hinter der Windmühle von Doel bei Antwerpen steigt Dampf aus dem Kernkraftwerk Doel. Der belgische Atomreaktor Doel 1 ist wegen eines Lecks im Notkühlwasserkreislauf vorsichtshalber heruntergefahren worden. Nach Angaben des Betreibers Engie Electrabel vom 30.04.2018 hatte die undichte Stelle keinerlei Auswirkungen auf die Mitarbeiter, die Umwelt oder die Bevölkerung. Die belgische Atomaufsichtsbehörde (FANC) sprach von einem minimalen Leck, das «an sich keine Sicherheitsprobleme darstelle». Radioaktivität trat nicht aus. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Чому французи проти вітряків, але за АЕС (відео) 18.10.2021

Звідки взялося секретне містечко часів СРСР. Де рай для старих корів і биків. Чим приваблюють туристів у польські Карпати.