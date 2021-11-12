Чому Франція за атомну енергію і проти вітряків - "Європа у фокусі" (18.10.2021)

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Естонія: звідки на карті взялося секретне містечко часів СРСР. Німеччина: де знаходиться рай для старих корів і биків. Польща: чим приваблюють туристів у польські Карпати.
Звідки взялося секретне містечко часів СРСР. Де рай для старих корів і биків. Чим приваблюють туристів у польські Карпати.
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