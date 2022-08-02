"Червоний Путін на танку" на дитмайданчику в Нью-Йорку

ПолітикаСполучені Штати Америки"Червоний Путін на танку" на дитмайданчику в Нью-ЙоркуTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолітикаСполучені Штати Америки04.08.20224 серпня 2022 р.Французький скульптор Джеймс Коломіна розміщує свої червоні статуї в найнесподіваніших місцях. "Червоного Путіна на танку" вже бачили в Люксембурзькому саду в Парижі.https://www.dw.com/uk/chervonyi-putin-na-tanku-na-dytmaidanchyku-v-niu-iorku/video-62710405Реклама