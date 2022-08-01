 Черги на відправлення з України з зерном чекають 16 суден - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Черги на відправлення з України з зерном чекають 16 суден - Зеленський

160-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 2 серпня.

Судно Razoni на Одещині

Відправлення першого судна з українським зерном на експорт 1 серпня

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка, 2 серпня (час київський).

++08.03++

Близько четвертої ранку в Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста. За попередніми даними, озвученими мером Олександром Сєнкевичем, одна особа дістала поранення.

++07.40++

Українські військові відбили штурми в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого на Бахмутському напрямку. В районах Бахмута і Зайцевого тривають бойові дії. Також російські війська безуспішно вели штурмові дії в районі Авдіївки, неподалік Івано-Дар'ївки на Краматорському напрямку та Трудолюбівки - на Південнобузькому, через що були змушені відійти. Поблизу Пісків тривають бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

З різних видів озброєнь, включаючи ствольну та реактивну артилерію і танки, російські підрозділи обстрілювали населені пункти на Сіверському, Харківському, Слов'янському, Краматорському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. На останньому напрямку основні зусилля російських підрозділів зосереджені на недопущенні просування українських військ.

++07.22++

Черги на відправлення з України з зерном чекають 16 суден - Зеленський

Черги на відправлення з зерном з України чекають 16 суден, повідомив у відеозверненні за підсумком 159-го дня війни президент Володимир Зеленський.

Відправлення першого судна з українським зерном 1 серпня Зеленський назвав "першим позитивним сигналом того, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі". "Для нашої держави це теж має значну користь. Питання не лише в мільярдах доларів валютної виручки. До вирощування експортних аграрних культур залучені близько пів мільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць", - пояснив він. При цьому Зеленський додав, що поки не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події. 

Дивитись відео 00:58

Перше судно з зерном вийшло з Одеси (01.08.2022)

DW.COM

США оголосили про військову допомогу Україні ще на пів мільярда доларів

Україні дадуть додаткові снаряди до HIMARS і 155-мм артилерії. Загальна сума безпекової допомоги, яку виділила адміністрація Джо Байдена, наближається до позначки в дев'ять мільярдів доларів.  

Реклама

Докладно

Руйнування в Миколаєві внаслідок обсрілів РФ 1 серпня

Жахлива війна

Чи може ця війна стати ще більш брутальною? Так, це можливо, вважає оглядач FAZ Ґергард Ґнаук.  

Наслідки російського обстрілу на півдні України (архівне фото)

Ким був загиблий миколаївський бізнесмен Вадатурський

Унаслідок російського обстрілу у Миколаєві загинув один з найбагатших українців Олексій Вадатурський.  