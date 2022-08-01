24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка, 2 серпня (час київський).

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Близько четвертої ранку в Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста. За попередніми даними, озвученими мером Олександром Сєнкевичем, одна особа дістала поранення.

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Українські військові відбили штурми в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого на Бахмутському напрямку. В районах Бахмута і Зайцевого тривають бойові дії. Також російські війська безуспішно вели штурмові дії в районі Авдіївки, неподалік Івано-Дар'ївки на Краматорському напрямку та Трудолюбівки - на Південнобузькому, через що були змушені відійти. Поблизу Пісків тривають бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

З різних видів озброєнь, включаючи ствольну та реактивну артилерію і танки, російські підрозділи обстрілювали населені пункти на Сіверському, Харківському, Слов'янському, Краматорському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. На останньому напрямку основні зусилля російських підрозділів зосереджені на недопущенні просування українських військ.

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Черги на відправлення з України з зерном чекають 16 суден - Зеленський

Черги на відправлення з зерном з України чекають 16 суден, повідомив у відеозверненні за підсумком 159-го дня війни президент Володимир Зеленський.

Відправлення першого судна з українським зерном 1 серпня Зеленський назвав "першим позитивним сигналом того, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі". "Для нашої держави це теж має значну користь. Питання не лише в мільярдах доларів валютної виручки. До вирощування експортних аграрних культур залучені близько пів мільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць", - пояснив він. При цьому Зеленський додав, що поки не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події.