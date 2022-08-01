Черги на відправлення з України з зерном чекають 16 суден - Зеленський

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
160-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 2 серпня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 серпня.
На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка, 2 серпня (час київський).
++08.03++
Близько четвертої ранку в Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста. За попередніми даними, озвученими мером Олександром Сєнкевичем, одна особа дістала поранення.
++07.40++
Українські військові відбили штурми в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого на Бахмутському напрямку. В районах Бахмута і Зайцевого тривають бойові дії. Також російські війська безуспішно вели штурмові дії в районі Авдіївки, неподалік Івано-Дар'ївки на Краматорському напрямку та Трудолюбівки - на Південнобузькому, через що були змушені відійти. Поблизу Пісків тривають бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
З різних видів озброєнь, включаючи ствольну та реактивну артилерію і танки, російські підрозділи обстрілювали населені пункти на Сіверському, Харківському, Слов'янському, Краматорському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. На останньому напрямку основні зусилля російських підрозділів зосереджені на недопущенні просування українських військ.
++07.22++
Черги на відправлення з зерном з України чекають 16 суден, повідомив у відеозверненні за підсумком 159-го дня війни президент Володимир Зеленський.
Відправлення першого судна з українським зерном 1 серпня Зеленський назвав "першим позитивним сигналом того, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі". "Для нашої держави це теж має значну користь. Питання не лише в мільярдах доларів валютної виручки. До вирощування експортних аграрних культур залучені близько пів мільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць", - пояснив він. При цьому Зеленський додав, що поки не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події.