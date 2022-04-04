Через війну РФ в Україні загинули понад 160 дітей - Офіс генпрокурора

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями понеділка, 4 квітня, з 00.00 до 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 3 квітня з 15.00 до 24.00, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Президент Франції Еммануель Макрон висловився за нові санкції проти Росії у відповідь на ймовірні злочини російських військових проти цивільних у Бучі. За його словами, є "дуже явні вказівки" на скоєні воєнні злочини в Україні та відповідальність російської армії за них. Винні мають за це заплатити, зазначив Макрон.

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Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що очікує "досить великий врожай" цього року, повідомляє Reuters. Також він висловив сподівання, що Україна зможе експортувати зернові, але попередив, що продовження війни призведе до зростання цін. Міністр також звернув увагу на складну ситуацію з пальним для техніки, потрібної для обробки полів.

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про кілька ракетних ударів по місту. "Друзі, з самого ранку російські війська завдали кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані", - написав він у себе в Telegram та закликав не публікувати фото та відео з місць, які зазнали ушкоджень.

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161 дитина загинула в Україні через збройну агресію РФ, повідомляє Офіс генпрокурора України. 264 дитини, за цими даними, поранені. Прокуратура зазначає, що ці дані не є остаточними. Також через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю.

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"Ми знали, що до планів путінського вторгнення входять позасудові страти його військовими та спецслужбами. Повідомлення про страти цивільних осіб, що приходять зі звільнених територій, жахають та лякають", - написав шеф британської розвідки Річард Мур у Twitter з огляду на повідомлення про ймовірні злочини, вчиненими російськими військовими щодо цивільного населення Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів України.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що Росія розпочала приховану мобілізацію резервістів з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. За даними генштабу, перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід, а основними регіонами для проведення мобілізації є Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія. Минулої доби, за повідомленням генштабу, на території Донецької та Луганської областей українські сили відбили сім ворожих атак, знищили дві одиниці броньованої техніки, 43 автомобілі та міномет противника. Також генштаб повідомляє, що українські зенітно-ракетні війська за добу вразили три літаки, один вертоліт та дві крилаті ракети. Один з підбитих літаків - пункт управління на базі Іл-22 - здійснив аварійну посадку на аеродромі Ростов.

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Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки заявляє про переміщення до Донбасу російських військ, "включно з найманцями з російської приватної військової компанії Вагнера, пов'язаної з державою". За цими даними, росіяни надалі зосереджують та перегруповують свої війська, зміщуючи фокус нападу саме на Донбас.Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки заявляє про переміщення до Донбасу російських військ, "включно з найманцями з російської приватної військової компанії Вагнера, пов'язаної з державою". За цими даними, росіяни надалі зосереджують та перегруповують свої війська, зміщуючи фокус нападу саме на Донбас.

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Вночі російські війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів в Одесі, повідомляє "Суспільне" із посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

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Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) попередила про посилення ворожості стосовно росіян та українців у Німеччині на тлі війни в Україні. "Цей конфлікт не має поширюватись на наше суспільство", - сказала Фезер в інтерв'ю німецькій газеті Neue Osnabrücker Zeitung. "Ми завжди нагадуємо: що це злочинна агресивна війна (президента РФ Володимира - Ред) Путіна. Це не війна людей з російським корінням, які живуть у нас в Німеччині", - підкреслила вона. З моменту російського вторгнення в Україну наприкінці лютого німецька влада, за даними Фезер, зареєструвала 308 злочинів щодо осіб російського походження, зокрема 15 насильницького характеру. Окрім цього, зареєстровано 109 злочинів щодо осіб українського походження, з них 13 - насильницького характеру. Мова йде як про погрози та образи, так і про фізичне насильство та шкоду майну, повідомила Фезер.



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Президент Польщі Анджей Дуда закликав притягти до відповідальності злочинців, причетних до звірств у місті Буча. "Злочинці мають називатися злочинцями, постати перед судом і бути засуджені. Фотографії з Бучі спростовують думку про те, що ми повинні шукати компроміс за будь-яку ціну. Насправді захисникам України потрібні три речі: зброя, зброя та ще раз зброя", - написав Дада у Twitter.

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Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на церемонії вручення престижної музичної премії "Греммі" у США, закликавши глядачів підтримати українців "у будь-який можливий спосіб". "Що протилежніше музиці? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей", - заявив Зеленський у відеозверненні, що транслювалося перед виступом американського співака Джона Роджера Стівенса, відомого як Джон Ледженд, та української поетеси Любові Якимчук. "Заповніть тишу своєю музикою. Заповніть її сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Підтримайте нас будь-яким можливим способом. Будь-яким, але не тишею", - сказав він англійською.

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Президентка Молдови Майя Санду вважає, що на тлі військового вторгнення РФ в Україну проблема дезінформації, яка "завжди була значною", стала "ще гіршою". "Точиться інформаційна війна", - заявила глава держави в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. За її словами, окремі невеликі країни, як Молдова, не здатні вплинути на соцмережі, зокрема Telegram, хоча парламент у Кишиневі розробив закон проти дезінформації. "Нам потрібна спільна політика проти подібних джерел дезінформації", - сказала Санду.

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Відомі опозиційні російські бізнесмени, мислителі, журналісти й інтелектуали закликали розслідувати скоєне військами РФ в Україні. Відповідний заклик було поширено в Telegram-каналі підприємця Михайла Ходорковського. Свої підписи під цим зверненням поставили також економісти Сергій Алексашенко та Сергій Гурієв, 13-й чемпіон світу з шахів, опозиціонер Гарі Каспаров, юристка Олена Лук'янова, історик Володимир Кара-Мурза, журналісти Євгеній Кисельов та Юлія Латиніна, письменник Віктор Шендерович, вчений Костянтин Чумаков та інші.

На їхню думку, "те, що починаючи з 24 лютого 2022 року відбувалося і відбувається на території України, згідно з визначенням ООН, є геноцидом українського народу". "Це злочин путінського режиму не просто проти України, а проти людяності. Цей злочин не має термінів давності (…). Усі, хто брали участь у геноциді українського народу - від рядових до верховного головнокомандувача - мають бути виявлені та притягнені до відповідальності міжнародним судом", - наголошують автори документа. Вони також закликали всю міжнародну спільноту, а особливо країни ЄС "негайно припинити всі торговельні відносини з агресором і накласти ембарго на придбання російських нафти і газу та (…), озброїти Україну найсучаснішою зброєю, боєприпасами та паливом, відкрити повноцінний ленд-ліз".

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Після оприлюднення свідчень ймовірних військових злочинів, скоєних російськими військами в Бучі, заступниця голови Європарламенту Нікола Бер (Nicola Beer), яка також є заступницею голови Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) вимагала створити спеціальний трибунал, подібно до трибуналів за Югославією, для покарання винних. "Для всіх нас жахливість цих діянь незбагненна, - заявила вона в ефірі Bild TV. - Це найтяжчі злочини проти людяності, це воєнні злочини".

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Папа Римський Франциск заявив, що готовий зробити все можливе для захисту миру в Україні. "Готовність є. Я у Вашому розпорядженні", - сказав він, виступаючи перед журналістами після закінчення свого дводенного візиту до Мальти. Понтифік зазначив, що, як і раніше, розглядає можливість візиту до Києва. Глава Римо-католицької церкви також вшанував пам'ять журналістів, які загинули під час висвітлення конфлікту в Україні. "Ваша робота - це робота для загального блага", - сказав папа Франциск.

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За час війни в Україні підтверджено загибель 1417 цивільних осіб, ще 2038 мирних громадян поранено. Такі дані містить актуалізована доповідь УВКПЛ. Утім, справжні цифри значно вищі, визнають самі автори документа.

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Маріуполь - майже напевно ключова мета агресії Росії, оскільки його захоплення забезпечить сухопутний коридор до окупованого нею Криму, випливає із повідомлення міноборони Великобританії, опублікованого в Twitter. За даними британської військової розвідки, місто, як і раніше, зазнає "інтенсивних невибіркових" обстрілів, але Збройні сили України чинять опір, утримуючи контроль над центральними районами.

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Наслідком обстрілу російськими військовими Слобідського району Харкова стала загибель щонайменше семи людей, ще 34 особи, з яких троє діти, поранено, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. "Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - йдеться в повідомленні. Раніше місцева влада повідомляла про 23 постраждалих і неназвану кількість загиблих унаслідок обстрілу.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосив підготовку нових санкції проти Росії. "Найближчими днями ми в колі союзників вживемо нових заходів", - заявив він, вказавши на свідчення масових убивств мирних жителів у Бучі після звільнення міста від російських підрозділів. Шольц попередив, що президент РФ Володимир Путін та ті, хто його підтримують, "відчують наслідки" скоєних злочинів. Крім того, Німеччина й надалі постачатиме Україні зброю, щоб та могла оборонятися від російських військ, що вдерлися на її територію.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

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Голова Держагентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко повідомив, що російські солдати отримали річну дозу опромінення за добу перебування в Рудому лісі, розташованому біля Чорнобильської атомної станції (ЧАЕС). Про це посадовець розповів на брифінгу в медіацентрі "Україна". Крамаренко зазначив, що російські солдати, які окупували зону відчуження, а зараз поїхали до Білорусі, могли отримати значні дози радіації та навіть становлять небезпеку для оточуючих.

За словами Крамаренка, основний шар радіонуклідів, що ліг на ґрунт після Чорнобильської катастрофи, за більш ніж 30 років спустився десь на 30-40 см під землю, при цьому окупанти рили окопи по всій території зони відчуження, а отже, порушили природний захисний шар, яким був ґрунт. "Окопувалися вони в різних місцях. Зокрема, в найнебезпечнішому пункті тимчасового поховання радіоактивних відходів - так званому Рудому лісі. В тій місцевості фон такий, що людина, яка не рухаючись, проведе там 24 години, отримає річну дозу опромінення. Якщо солдат ще й риє ґрунт, то опромінення збільшується в рази", - сказав Крамаренко, якого цитують "Українськi Новини".

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що "обурливі напади Росії" на цивільне населення в Ірпені та Бучі є "ще одним свідченням того, що Путін та його армія скоюють воєнні злочини в Україні".

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На Чернігівщині звільнили від російських окупантів три населених пункти, повідомило Оперативне командування "Північ". Це - Количівка, Ягідне, Іванівка. "Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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