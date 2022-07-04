Лавина в італійських Альпах забрала життя щонайменше шістьох людей

Щонайменше шестеро людей загинули та вісім постраждали під час сходження льодовика в Доломітових Альпах в Італії в неділю, 4 липня, повідомляє агентство dpa. Ще 15 осіб на теперешній час вважають зниклими безвісти.

Лавина зі снігу, льоду та каміння зійшла на горі Мармолада і потягнула за собою кілька зв'язок альпіністів. Влада Італії проводить рятувальну операцію на висоті близько 3500 метрів, за словами рятувальників, постраждалих може бути поховано під величезною масою льоду.

Досі невідомо, скільки всього альпіністів піднімалось на гору на момент катастрофи. На парковці біля підніжжя Мармолади стоять 16 автомобілів, власників яких досі не встановлено. "Ми поки не знаємо, належать автомобілі загиблим, зниклим безвісти або тим, хто не має жодного відношення до катастрофи", - пояснив президент автономної провінції Трентіно-Альто-Адідже Мауріціо Фугатті.

Пошук жертв або зниклих безвісти за допомогою гулікоптера та собак припинили на ніч, повідомляє агенство AP. Рятувальники оцінюють ризик подальшого розколу льодовика, брили від якого продовжують сипатися схилами. Надвечір почався дрібний дощ.

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Рекордні кліматичні зміни

Мармолада - найвища з 18 вершин Доломітових Альп на північному сході Італії і взимку там катаються на лижах. Але останнім часом льодовик швидко тане.

Сходження лавини сталося через добу після того, як на вершині льодовика було зафіксовано рекордно високу температуру в 10 градусів. Італійська газета Corriere della Sera наводить слова експертів, які вважають, що на льодовику, що тане, надалі можливі нові лавини.

"Температура цих днів явно вплинула" на сходження льодовика, зазначив Мауріціо Фугатті. Втім, на думку спікера Національного альпійсько-спелеологічного рятувального корпусу Уолтера Мілана, до катастрофи можуть бути причетні також "багато інших факторів".