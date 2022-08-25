Чаплине: Пошукові роботи на залізничній станції завершили

183-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 25 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 24 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 25 серпня (час київський).

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Глава Російської православної церкви патріарх Кирило скасував участь у міжконфесійній зустрічі в Казахстані у вересні, на якій він мав зустрітися з Папою Римським Франциском, повідомляє агентство Associated Press.

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Швейцарія збирається скоротити споживання газу. Як повідомляють місцеві ЗМІ, згідно з рішенням швейцарського уряду, споживання газу планують знизити на 15 відсотків у період з жовтня цього року до березня наступного в порівнянні з середнім показником за останні п'ять років.

Читайте також: Країни ЄС зобов'язалися скоротити споживання газу на 15 відсотків

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Розвідка: Російські БТР стоять в 60 метрах від реактора ЗАЕС

Російські підрозділи розташували військову техніку, зокрема бронетранспортери, в межах 60 метрів від реактора п'ятого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), повідомляє військова розвідка Великобританії у щоденному звіті.

Солдат РФ біля ЗАЕС Фото: AP/dpa/picture alliance

"Ймовірно, російські війська намагалися приховати транспортні засоби, припаркувавши їх під підвісними трубами та арками-проїздами", - йдеться в повідомленні. На супутникових знімках, зроблених 21 серпня, які оприлюднила розвідка, видно як мінімум п'ять транспортних засобів, розташованих поблизу енергоблоку.

Читайте детальніше: РФ розташувала БТР в 60 метрах від реактора на Запорізькій АЕС - розвідка

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Внаслідок двох ракетних ударів РФ по Шепетівському району 24 серпня вибуховою хвилею вибило вікна та двері в цивільних будинках і школі, за медичною допомогою звернулися троє людей, серед яких двоє дітей. "У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога", - повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

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Наступного тижня Google розпочне у Польщі, Словаччині та Чехії місячну кампанію протидії дезінформації про українських біженців, повідомляє агенція Reuters. У рамках проєкту на YouTube, Twitter, TikTok і Facebook в рекламних слотах демонструватимуть 90-секундні ролики, розроблені психологами з університетів Великобританії у співпраці з дочірньою компанією Google Jigsaw.

Ці ролики покликані допомогти людям визначити емоційну маніпуляцію та спроби вказати на "цапа-відбувайла" в заголовках новин. "Якщо ви скажете людям, що є правдою, а що брехнею, багато людей будуть заперечувати, але те, що ви можете передбачити, - це методи, які будуть використані для поширення дезінформації, як у випадку з українською кризою", - розповів один із авторів кампанії Джон Розенбек. За словами керівниці відділу досліджень у Jigsaw Бет Голдберг, це експеримент, який у подальшому може бути розповсюджений і на інші країни.

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Чаплине: Пошукові роботи на залізниці завершили, кількість загиблих зросла

В селищі Чаплине на Дніпропетровщині завершилися рятувально-пошукові роботи, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинули 25 осіб. Двоє з них - діти: 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, шестирічна дитина - під час пожежі в авто біля залізничної станції. Постраждала 31 особа.

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У Німеччині тисячі вийшли на акції до Дня незалежності України

У День незалежності України, 24 серпня, через пів року після початку повномасштабного вторгнення Росії, тисячі людей вийшли у ​​Німеччині на демонстрації проти війни.

Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

В акції у Берліні, за даними поліції, взяли участь близько 3500 людей. Демонстранти з українськими прапорами провели піший "парад свободи" та молитву за мир в Україні. У Франкфурті-на-Майні також вийшли тисячі людей, а в Майнці демонстранти на знак солідарності з Україною вишикувалися в живий ланцюг.

Читайте детальніше: У Німеччині тисячі вийшли на акції підтримки до Дня незалежності України

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Повітряна тривога в День незалежності України 24 серпня, за підрахунками ЗМІ, лунала сумарно 189 разів, що є рекордом за пів року повномасштабної війни. В різних регіонах вона тривала за добу сумарно від трьох до 14 годин. У Києві сигнал тривоги вмикався сім разів.

Читайте також: Під виття тривожних сирен: як Київ відзначив День незалежності

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Надвечір 24 серпня солдати РФ атакували Миколаїв реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч". Удар був спрямований на портову інфраструктуру. Масштаби руйнувань уточнюються. Постраждалих немає.

Вночі 25 серпня Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередньою інформацією, росіяни били ракетами типу С-300. Відомо про влучання в приватний житловий сектор, але попередньо жертв немає. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Вночі російська армія обстріляла чотири райони Дніпропетровщини - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. "У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього два роки! Усі у лікарні", - повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У селищі Чаплине тривають пошуково-рятувальні роботи. "Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя більш ніж 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків - шести та 11 років. Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни", - написав Резніченко у Telegram.

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Канада поверне п'ять турбін для "Північного потоку"

Канада планує повернути п'ять турбін для газопроводу "Північний потік" попри те, що російський "Газпром" уже відмовився прийняти одну турбіну, яку раніше повернули Німеччині.

Фото: Hannibal Hanschke/REUTERS

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона вважає, що РФ скористалася її початковою відмовою повернути турбіну, щоби перекласти провину за брак енергії в Європі на санкції проти Росії. "Канада не хоче давати жодного приводу (президенту РФ Володимиру. - Ред.) Путіну, щоби він міг використати як зброю потік енергії до Європи", - наголосила Жолі.

Читайте детальніше: Канада має намір повернути п'ять турбін для "Північного потоку"

++08.00++

Вночі російська армія завдала ракетного удару по одній з громад Вишгородського району Київської області. "Зафіксовано два прильоти. Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об'єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За його словами, інші вибухи, які чули жителі регіону - робота протиповітряної оборони.

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Збройні сили України відбили наступи російських військ на кількох напрямах, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Зокрема, на Слов'янському напрямку росіяни безуспішно вели штурмові дії в районі Пасіка - Долина, на Бахмутському - в районі Травневе - Кодема, на Авдіївському - в районі Піски - Первомайське.

Російські підрозділи продовжували обстрілювати з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії населені пункти на Харківському, Краматорському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямах. Також вони наносили удари за допомогою авіації. Корабельне угруповання РФ продовжує блокувати цивільне судноплавство та наносити удари по об'єктах в глибині території України.

++07.29++

Чаплине: Кількість загиблих на залізничній станції зросла до 21

Кількість жертв ракетного удар по селищу Чаплине на Дніпропетровщині 24 серпня зросла до 22. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 182-го дня війни.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив, що один загиблий - 11-річний хлопчик, тіло якого дістали з-під завалів приватного будинку, в який влучила російська ракета. 21 людина загинула внаслідок удару РФ по залізничній станції, ще 22 поранені. Пошуково-рятувальні роботи на станції тривають.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав звірством удар Росії по залізничній станції, заповненій мирними жителями. "Ми продовжуватимемо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та домагатися відповідальності російських чиновників", - написав він у Twitter в ніч на четвер.