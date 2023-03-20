Четверо військових загинули через вибух снаряда у "Десні"

Снаряд, від вибуху якого загинули військовослужбовці, здетонував під час штатних стрільб у навчальному центрі "Десна", повідомили в ДБР.

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1 год. тому 1 год. тому

Під час штатних стрільб у 169-му навчальному центрі "Десна" на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинули чотири військовослужбовці, повідомило у понеділок, 20 березня, Державне бюро розслідувань.

Інцидент стався 18 березня. Працівники ДБР провели огляд місця події, вилучили речові докази, тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.

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Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 Кримінального кодексу України).

169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого - це військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України.

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