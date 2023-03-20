Під час штатних стрільб у 169-му навчальному центрі "Десна" від вибуху снаряда загинули чотири військовослужбовціФото: OLEG PALCHYK/Territorial Defence Forces of Ukraine
СуспільствоУкраїна
Четверо військових загинули через вибух снаряда у "Десні"
Степан Смишляєв
1 год. тому
Снаряд, від вибуху якого загинули військовослужбовці, здетонував під час штатних стрільб у навчальному центрі "Десна", повідомили в ДБР.
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Під час штатних стрільб у 169-му навчальному центрі "Десна" на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинули чотири військовослужбовці, повідомило у понеділок, 20 березня, Державне бюро розслідувань.
Інцидент стався 18 березня. Працівники ДБР провели огляд місця події, вилучили речові докази, тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.