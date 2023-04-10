Четверо людей загинули через лавину біля Монблана

Через сходження лавини поблизу гори Монблан у французьких Альпах загинули четверо людей, двоє зникли безвісти. Ще вісім людей, яких зачепило лавиною, залишилися неушкодженими.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Лавина, що зійшла в неділю, 9 квітня, біля найвищої вершини Альп - гори Монблан - на південному сході Франції поблизу кордону з Італією, забрала життя чотирьох людей. Ще двоє осіб зникли безвісти, повідомляє французьке інформаційне агентство AFP.

Одна людина отримала легкі травми. Також лавина зачепила ще вісьмох людей, але вони залишилися неушкодженими.

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Екстрені служби направили на місце події гелікоптер, а також гірських рятувальних собак, хоча місцева влада попередила, що не можна виключати подальше сходження лавини. Пошукову операцію призупинили ввечері, але на ранок понеділка, 10 квітня, її планують поновити.

Лавина покрила площу кілометр на пів кілометра. Метеорологічна служба Франції не попереджувала про сходження лавин у цьому регіоні. Вона могла бути викликана поєднанням тепла та вітру.

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