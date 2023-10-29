Чеська міністерка оборони пропонує країні вийти з ООН

Резолюція Генасамблеї ООН, що закликає до "перемир’я" між Ізраїлем і ХАМАС, "підтримує терористів і не поважає основоположне право на самооборону", вважає міністрка оборони Чехії Чернохова й пропонує вийти з ООН.

Міністрка оборони Чехії Яна Чернохова різко розкритикувала ухвалену Генасамблеєю Організації Об'єднаних Націй (ООН) резолюцію, що закликає до "перемир’я" між Ізраїлем і терористами ХАМАСу і запропонувала Чехії вийти зі складу ООН. Свою заяву Чернохова оприлюднила в суботу, 28 жовтня, в дописі в соцмережі X.

"Рівно три тижні тому ХАМАС убив понад 1400 ізраїльтян - більше жертв для їхнього населення, ніж бойовики ісламістської організації "Аль-Каїда" вбили в США 11 вересня. Однак тільки 14 країн, зокрема наша, недвозначно і зрозуміло висловилися проти цієї безприкладної терористичної атаки, скоєної терористами ХАМАСу!", - написала Чорнохова. "Мені соромно за ООН. На мою думку, Чеській Республіці не місце в організації, що підтримує терористів і не поважає основоположне право на самооборону. Пропоную вийти з неї", - додала чеська урядовиця.

Резолюція, яку критикували США та Ізраїль

Нагадаємо, 27 жовтня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію стосовно поточного загострення на Близькому Сході, проєкт якої підготували Йорданія та ще понад 40 країн. Документ підтримали 120 зі 193 держав-членів Організації Об'єднаних Націй, які були присутні на позачерговому засіданні Генасамблеї у Нью-Йорку, ще 14 висловилися проти, а 45 держав, в тому числі й Німеччина, утрималися під час голосування.

Текст документа закликає до "негайного постійного та сталого гуманітарного припинення вогню" в Секторі Гази, що "веде до припинення бойових дій". Також резолюція засуджує насильство, спрямоване проти палестинських та ізраїльських мирних громадян і закликає до негайного звільнення цивільних заручників, яких незаконно утримують у полоні. Утім, вимоги звільнити ізраїльських військовослужбовців, взятих бойовиками ХАМАСу у заручники, вона не містить.

Крім того, у ньому міститься вимога дотримуватися міжнародного гуманітарного права "від усіх сторін", припинити вогонь у Секторі Гази та забезпечити "безперервні, достатні та безперешкодні" поставки необхідної для життя продукції та послуг на територію, що перебуває під блокадою Ізраїлю.

Ухвалення цієї резолюції викликало різку критику з боку Ізраїлю та США.

На відміну від резолюцій Ради Безпеки ООН, резолюція Генасамблеї не має обов'язкової сили.