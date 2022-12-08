Червоний Хрест відвідав військовополонених РФ і України

Війна Росії проти України - новини четверга, 8 грудня (оновлюється).

++11:15++

Ризики ескалації війни в Україні до ядерного конфлікту зменшилися, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Росія припинила погрожувати застосуванням ядерної зброї у відповідь на червону лінію, проведену міжнародною спільнотою", - заявив він в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.

Як зазначає агентство Reuters, Шольц давав інтерв'ю до заяви президента РФ Володимира Путіна про зростання загрози ядерної війни. "З приводу загрози ядерної війни. Ви маєте рацію, вона наростає, чого гріха таїти. З приводу того, що Росія не застосує за жодних обставин першою, значить, і другою теж не застосує, тому що можливості застосування у разі удару по нашій території сильно обмежені. Тим не менш, у нас стратегія нашого застосування засобів захисту - а саме як захист ми розглядаємо зброю масового ураження, ядерну зброю - вона вся налаштована навколо так званого відповідно-зустрічного удару", - сказав Путін.

++10:52++

Червоний Хрест повідомив про відвідування військовополонених РФ і України

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) повідомив, що минулого тижня здійснив дводенний візит до українських військовополонених. Ще один такий візит запланований цього тижня.

У цей же період Червоний Хрест здійснив візити до російських військовополонених. До кінця місяця заплановані подальші візити.

Представники МКЧХ перевірили стан здоров'я та лікування полонених, передали їм засоби особистої гігієни та теплий одяг, а також поділилися новинами з їхніми сім'ями. Детальніші подробиці в пресрелізі Червоного Хреста не наводяться.

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++10:37++

Суд у Норвегії виправдав сина соратника Путіна

Суд у Норвегії виправдав підозрюваного в незаконному запуску дрона на архіпелазі Шпіцберген Андрія Якуніна- сина Володимира Якуніна, колишнього глави Російських залізниць та довіреної особи президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомила адвокатська контора Elden.

Якуніна затримали в середині жовтня, звинувативши у порушенні заборони на керування дронами для російських громадян, запровадженої в рамках санкцій щодо РФ за війну проти України.

На суді захист стверджував, що заборона не поширюється на невеликі безпілотники, які використовуються для розважальних цілей. Адвокати також наполягали на тому, що оскільки Якунін є громадянином не тільки Росії, а й Великобританії, його справу слід розглядати інакше, ніж інші випадки. Норвезькі ЗМІ не уточнюють, які саме аргументи захисту врахував суд, виправдавши Якуніна.

У прокуратурі Норвегії виданню VG повідомили, що оскаржуватимуть рішення суду.

++10:07++

Вночі Миколаїв зазнав ракетного обстрілу з боку РФ, за попередньою інформацією - з зенітно-ракетного комплексу С-300, передбаченого для протиповітряної оборони. Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств. Пошкоджень зазнала техніка. Жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++09:39++

Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи

Американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.

Зеленський і далі штовхатиме Європу в потрібному йому напрямку, вважають оглядачі Politico. Фото: Janis Laizans/REUTERS

У матеріалі пояснюється, що завдяки Зеленському Європа нині переосмислює багато аспектів своєї дотеперішньої політики, тоді як європейські лідери не просто довіряють Зеленському - чого не скажеш про його попередників, - а й захоплюються ним та слідують за ним.

"Якщо він хоче зброї, він її отримує, навіть якщо це означатиме зміну довготривалої політики Німеччини не продавати її. Якщо він хоче санкцій (проти Росії. - Ред.), він їх отримує, навіть якщо це означатиме, що Європа пройде через енергетичну кризу і важку зиму з захмарними цінами на газ. Йому навіть вдалося зрушити з мертвої точки питання вступу України до Європейського Союзу, що було заморожене з 2013 року", - йдеться в статті.

++09:08++

Канада та Нідерланди подали спільну заяву про приєднання до справи України проти Росії у Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй. У ній зазначається, що обидві країни подадуть до суду своє тлумачення положень Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

++08:39++

Путін готує ґрунт для затяжної війни проти України - ISW

Президент Росії Володимир Путін готує ґрунт для затяжної війни проти України, переконані аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму щоденному звіті вони звертають увагу на підсумки зустрічі Путіна з російською Радою з прав людини, на якій він сказав, що так звана "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", і що захоплення нових територій є важливим результатом цього процесу для РФ. Путін порівняв себе з російським царем Петром І, зазначивши, що Росія зараз контролює Азовське море, за яке боровся Петро І.

"Це посилання на російську імперську історію явно окреслює нинішні цілі Путіна в Україні як відверто імперіалістичні та все ще максималістські. Путін налаштовує російську внутрішню аудиторію на затяжну, виснажливу війну в Україні, спрямовану на завоювання додаткових українських територій", - йдеться в аналітичному звіті ISW.

Експерти також погоджуються з оцінкою генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнса Столтенберга, що Росія прагне взяти оперативну паузу взимку, щоби перегрупуватися, відновитися та спробувати розпочати масштабніший наступ навесні. Аналітики ISW вважають, що така пауза піде на користь РФ, позбавивши Україну ініціативи в контрнаступі. Поки що, на їхню думку, зацикленість Путіна на наступальних операціях навколо Бахмута сприяє здатності України зберігати військову ініціативу на інших ділянках бойових дій. Вони вважають, що подальші успіхи українських Збройних сил залежать від їхньої здатності продовжувати безперервні операції взимку.

++08:08++

Деркача звинуватили в США у шахрайстві та відмиванні коштів

Міністерство юстиції США звинувачує народного депутата України кількох скликань Андрія Деркача в шахрайстві та відмиванні коштів при купівлі елітних помешкань в Каліфорнії.

Андрій Деркач (праворуч) з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані (ліворуч) Фото: Adriii Derkach's press office/AP Photo/picture-alliance

Згідно з оприлюдненим 7 грудня обвинувальним висновком, Деркачу пред'явили звинувачення за сімома пунктами в порушенні санкцій, банківському шахрайстві та відмиванні грошей. В разі визнання винним йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Слідчі вказують, що Деркач приховав свою особистість від банків, коли витратив 3,9 мільйона доларів на покупку двох помешкань у Беверлі-Гіллз у 2013 році. За допомогою своєї дружини Оксани Терехової він створив кілька підставних компаній і номінальних рахунків, щоби приховати свою участь в угодах. Деркач, котрого в США вважають російським агентом, використовував ці об'єкти нерухомості для своєї сім'ї, і в одному з них жила його дочка.

За даними американської влади, у 2019-2020 роках Деркач відігравав центральну роль у спробах адвоката тодішнього президента Дональда Трампа Руді Джуліані представити його суперника на виборах Джо Байдена як причетного до корупційних махінацій в Україні. Згодом ці звинувачення спростували. Нинішнє місцеперебування Деркача невідоме.

++07:44++

За минулу добу війська РФ завдали семи ракетних і 16 авіаційних ударів, а також здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України. "Загроза російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі", - йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Під артилерійські обстріли вчора потрапили, зокрема, населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Лиманському напрямках. Росіяни обороняються на Куп'янському, Херсонському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. "На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час", - повідомляє генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань немає. Тим часом у наступ російські солдати йдуть на Бахмутському та Авдіівському напрямках. ЗСУ за добу відбили їхні атаки в районах населених пунктів Тернова Харківської області, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка - Луганської та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар'їнка і Новомихайлівка - Донецької.

Українські військові також збили 7 грудня ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-136 та російський розвідувальний дрон "Орлан", завдали двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ, двох складах боєприпасів та позиції артилерії.

++07:22++

Німеччина передала Україні 20 бронеавтомобілів Dingo

За минулий тиждень Україна отримала від Німеччини ще 20 бронетранспортерів підвищеної прохідності Dingo та два тягачі-транспортери танків Oshkosh M1070, повідомляється на сайті німецького уряду.

До списку зброї, яка готується для передачі Україні, уряд ФРН додав ще 18 колісних самохідних гаубиць RCH калібру 155 міліметрів, 80 пікапів, 90 датчиків і глушилок для захисту від дронів, сім вантажних автомобілів і два ангарних намети. Строки поставок не анонсуються з міркувань безпеки.

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