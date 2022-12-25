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Фото: Siryk Anatolii/Ukrinform/ABACA/picture alliance
РелігіяНімеччина

Церкви Німеччини закликали до миру та підтримки України

Олександр Куницький | Даниїл Сотников
49 хв. тому

Священнослужителі Німеччини у різдвяних виступах закликали й надалі надавати допомогу біженцям та висловилися за підтримку України, у тому числі у вигляді постачання зброї.

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У промовах з нагоди Різдва представники християнських церков Німеччини засудили війну та насильство, але водночас наголосили на праві України захищатися від російського вторгнення. Про це священнослужителі заявили у своїх виступах у суботу, 24 грудня.

Мюнхенський архієпископ, кардинал Римо-католицької церкви Райнгард Маркс (Rheinhard Marx) у своїй промові нагадав про виправдану оборону зі зброєю з боку України. Однак останнє слово "не має залишитися за війною", попередив він, наголосивши, що "будь-яка військова риторика, яка применшує жертви з усіх боків, суперечить різдвяному посланню".

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Голова Ради Євангелічної церкви (EKD) Аннетте Куршус (Annette Kurschus) наголосила, що різдвяне послання миру рідко буває таким необхідним, як наприкінці 2022 року. "Жодна зброя не створить миру", - додала вона. Водночас підтримку України за допомогою поставок зброї Куршус назвала правильним вчинком. "Заповідь "не вбий" означає також, що не можна просто дивитися, як серед Європи вбивають безневинних і беззахисних людей", - заявила вона.

Священнослужителі нагадали про допомогу біженцям та Україні

Єпископ Вюрцбурга Франц Юнґ (Franz Jung) у своїй промові нагадав, що Різдво символізує надію - особливо під час війни та кризи. "Похмуро виглядає світ, пронизаний війною проти України, яка має глобальні наслідки. І все ж таки пророк Ісая протиставляє цьому жаху свій обнадійливий образ світла у темряві. Народ, що ходить у пітьмі, побачить світло велике", - процитував він пророка.

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Голова Конференції католицьких єпископів Німеччини Ґеорґ Бетцінґ (Georg Bätzing) закликав людей допомагати біженцям та іншим нужденним. "Ісус, який народився у хліві для худоби, знає долю біженців та черствість тих, хто тримає закритими кордони та свої кишені з аргументом: "Ми не можемо вирішити всі потреби цієї землі", - сказав Бетцінґ.

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