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Звільнені з полону військові ЗСУ, 16 квітня 2023 року
Звільнені з полону військові ЗСУ, 16 квітня 2023 рокуФото: Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War/Handout/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Черговий обмін: з російського полону звільнили 44 осіб

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Серед звільнених під час нового обміну полоненими з Росією - 42 українських військових і двоє цивільних. Серед звільнених є поранені.

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Між Україною та Росією у середу, 26 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, вдалося повернути додому 44 осіб.

"Серед них - 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході", - написав Єрмак у Telegram.

Окрім того, в рамках цього обміну вдалося звільнити двох цивільних.

Серед звільнених є поранені, яких російські окупанти, як стверджує Єрмак, катували у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

 

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24 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що на той момент з початку війни Україні вдалося звільнити з полону РФ 2238 осіб, 140 із них є цивільними.

Як зазначив президент, робота Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України триває щодня в режимі 24/7. "Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних. Ми працюємо постійно і продовжуватимемо це робити", - сказав він.

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