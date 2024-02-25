Чергові удари РФ: троє загиблих, вибух у Кропивницькому

Троє людей загинули внаслідок ударів, яких війська РФ завдали по Херсонщині і Запоріжжю. У Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Війська РФ у неділю, 25 лютого, вкотре обстріляли Херсонщину. Внаслідок удару загинули двоє мешканців села Тягинка, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Окупанти вдень обстріляли населений пункт. У дворі власного будинку травм, несумісних з життям, зазнали 44-річний чоловік та 62-річна жінка", - написав він у Telegram.

Ще одна людина загинула внаслідок удару, якого війська РФ завдали по фермерському господарству у селі Малишівка Широківської громади на Запоріжжі. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram. Внаслідок обстрілу ще троє людей зазнали поранень.

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Увечері під масованим ракетним ударом опинилася Кіровоградська область, повідомив очільник ОВА Андрій Райкович. Перед цим українські ЗМІ повідомляли про вибух, який пролунав під час цієї повітряної тривоги у Кропивницькому.

Деталей щодао влучань чи роботи ППО Райкович не навів, проте повідомив, що минулося без постраждалих. "У Кропивницькому районі попередньо - без постраждалих і руйнувань цивільних об‘єктів", - написав він у Telegram.

Також у командуванні Повітряних сил ЗСУ увечері повідомили про зафіксований пуск ракет у напрямку Дніпра. На момент публікації повітряна тривога триває у південних і східних областях України.

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Нагадаємо, що у ніч на 25 лютого війська РФ атакували Україну 18-ма безпілотниками, а також повністю зруйнували вокзалу Костянтинівці Донецької області.