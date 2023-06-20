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Чергова нічна атака РФ: є пошкодження у Львові

Аліна Коломієць
26 хв. тому

Унаслідок нічної атаки РФ у Львові пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали, повідомляє Львівська ОВА.

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"Шахед"
"Шахед"Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

У ніч на вівторок, 20 червня, війська РФ завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. За попередніми даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), ворог запустив 30 іранських дронів Shahed, 28 з них знищила українська протиповітряна оборона.

"Також по Запоріжжю та його околицях окупанти застосували сім ракет С-300 - інформація наразі уточнюється", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в Facebook.

Як повідомив у Telegram голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький, у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди, за його словами, не постраждали. "Була пожежа. На місці працюють всі служби", - додав він.

Пошкодження критичної інфраструктури у Львові також підтвердив в соцмережах й міський голова Андрій Садовий. 

У Запоріжжі станом на ранок ситуація стабільна, говорить секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.  "Дякувати Богу, люди та житлові будинки не постраждали. Усі комунальні системи в нормі. Міські служби починають заступати до роботи у штатному режимі", - написав він у Telegram. 

Над Києвом ППО знищила приблизно 20 дронів - КМВА

Навколо Києва цієї ночі українська ППО виявила і знищила приблизно два десятка "шахедів", повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) в соцмережах. За словами начальника КМВА Сергія Попка, інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило.

"За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години", - розповів він. 

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Чергова нічна атака РФ: є пошкодження у Львові

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