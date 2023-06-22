Чергова комбінована нічна атака РФ: є руйнування

Окупаційні сили РФ вчергове обстріляли українські регіони ракетами й завдали удари дронами. Щонайменше у двох областях були влучання з руйнуваннями.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

Російські агресори скоїли в ніч на четвер, 22 червня, чергову комбіновану атаку на військові й цивільні об'єкти України. Під удар потрапила низка українських регіонів. Як повідомив зранку голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, випущені військами РФ ракети влучили в житлову забудову в Криворізькому районі.

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"Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Головне - минулося без жертв. (...) Рятувальники ще обстежують місця прильотів", - написав посадовець у Telegram-каналі.

Раніше вночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ракет російськими ракетоносцями Ту-22М з акваторії Азовського моря. Традиційно окупаційні сили РФ застосовують ці літаки для пуску аеробалістичних ракет типу Х-22/Х-32.

Одещину атакували іранськими "мопедами"

Тим часом в Оперативному командуванні "Південь" повідомили про нічну атаку дронами іранського виробництва в Одеській області. "Одещину атаковано безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-136". 3 дрони знищені силами протиповітряної оборони, один влучив у складське приміщення. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці ОК "Південь".

Крім того, українські ЗМІ й Telegram-канали повідомляли вночі про вибухи в Харкові та в Кременчуці.

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На момент виходу новини Командування Повітряних сил ЗСУ не надало детального звіту про подробиці нічної атаки РФ по Україні.

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