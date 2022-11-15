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Фото: Wolfgang Maria Weber/IMAGO
ПолітикаЄвропа

ЄС підвищить витрати на оборону та біженців через війну

Ксенія Польська
2 год. тому

Бюджет ЄС на 2023 рік має пом'якшити наслідки війни РФ проти України за рахунок додаткового фінансування оборони, міграції, "ліній солідарності" та підтримки для країн, які приймають українців.

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Міністри фінансів країн Європейського Союзу ухвалили бюджет, за допомогою якого намагаються вирішити основні проблеми, спричинені війною в Україні. Зокрема, у новому фінансовому плані на 2023 рік закладено підвищені витрати на підтримку сусідніх країн, військову мобільність та подолання енергетичної кризи.

"Йде війна. У такі важкі часи ми маємо допомагати нашим сусідам, допомагати Молдові та Україні, - пояснив член спецкомітету Європарламенту з бюджетів Микола Стефанута у вівторок, 15 листопада. - Крім того, ЄС має терміново зміцнити свою військову мобільність, це має статися прямо тепер, чекати більше не можна".

Так, у бюджеті на загальну суму 186,6 мільярда євро у статті видатків на допомогу сусіднім країнам закладено майже 15 мільярдів євро. 3,7 мільярда євро відведено на студентську програму "Erasmus плюс" - це внесок в освіту школярів і студентів, які втекли з України. "Витрати на цю програму були суттєво збільшені, щоб допомогти українським вченим, студентам інтегруватися до європейських університетів за рахунок бюджету ЄС", - повідомив Стефанута.

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Великі інвестиції у "лінії солідарності" з Україною

У зв'язку з продовольчою та енергетичною кризою додаткові ресурси були також виділені на транспорт та енергетику: три мільярди євро відведено на програму Connecting Europe Facility для розвитку високоефективної транспортної інфраструктури транскордонних сполучень. Особливий наголос у цій програмі буде зроблено на зміцненні "ліній солідарності" між ЄС та Україною.

На покращення цивільної та військової мобільності в Євросоюзі буде надано додатково майже 300 мільйонів євро з бюджету ЄС. Більше мільярда виділено до Європейського оборонного фонду та для зміцнення європейської оборонної промисловості.

Після формального ухвалення 23 листопада Радою ЄС та Європарламентом новий бюджет дозволить Євросоюзу мобілізувати значні кошти, щоб пом'якшити наслідки агресивної війни Росії проти України як у самій Україні, так і в сусідніх із нею країнах, а також у самому ЄС, сказано в офіційному пресрелізі Брюсселя. Коли процес затвердження буде завершено, Єврокомісія зможе продовжити допомагати Україні та країнам Євросоюзу, які прийняли найбільшу кількість українських біженців.

На додаток до цього посилення бюджету, Єврокомісія запропонувала безпрецедентний пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі близько 18 мільярдів євро на 2023 рік у формі кредитів на пільгових умовах.

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