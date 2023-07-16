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ЕкономікаІталія

Через страйк в Італії скасовано майже тисячу авіарейсів

Олександр Куницький
4 год. тому

Через страйк, оголошений пілотами, бортпровідниками та робітниками аеропортів, в Італії скасували майже тисячу авіарейсів.

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Через страйк в Італії люди змушені чекати в аеропорту
Через страйк в Італії люди змушені чекати в аеропорту посадки на рейсФото: Gregorio Borgia/AP/picture alliance

В Італії у суботу, 15 липня, пройшов загальнонаціональний страйк працівників авіаційної галузі. Це призвело до скасування близько тисячі авіарейсів по всій країні, повідомляє інформаційне агентство ANSA.

Зазначається, що через скасування сотень рейсів, запланованих на суботу, довелося змінити плани майже 250 тисячам пасажирів. Зокрема, у аеропортах Мілану було скасовано 150 рейсів, у Неаполі  - 118, Венеції  - 101. Італійська асоціація споживачів Codacons підрахувала, що це призвело до багатомільйонних збитків.

Страйк було оголошено завчасно. Він розпочався о 10:00 і тривав до 18:00 за італійським часом. У ньому взяли участь наземний персонал аеропортів, зокрема працівники реєстраційних стійок. Також страйкували пілоти авіакомпанії Malta Air, які обслуговують рейси Ryanair до Італії, та пілоти та бортпровідники бюджетної авіакомпанії Vueling.

Причини страйку

Страйк був ініційований профспілками, які вимагають покращення умов праці. А саме: підвищення зарплати, більшу кількість вихідних та лікарняних днів, покращення медичного забезпечення та збільшення пенсій. Як стверджує профспілка Uiltrasporti, нині близько 11 тисяч вантажників в аеропортах отримують заробітну плату, абсолютно неадекватну економічній ситуації.

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Це вже другий великий страйк в Італії. 13 липня відбувся страйк залізничників, що спричинило серйозні перебої у роботі громадського транспорту.

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