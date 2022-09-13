Через обстріли Харків і Харківська область не мають світла

202-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 13 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 12 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка,13 вересня (час київський).

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Через обстріли з боку РФ Харків і Харківська область не мають світла

Харків і Харківська область не мають світла. "Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні. Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше", - написав у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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Вночі російська армія обстріляла Лозову на Харківщині. Влучили в об'єкт освіти, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. За минулу добу внаслідок обстрілів з боку РФ у Харкові загинула одна людина, шестеро отримали поранення. В області за добу загинули двоє цивільних у Куп'янському районі, поранені троє в Ізюмському та Харківському районах.

Також уночі армія РФ обстріляла Слов'янськ і завдала ударів по містах на лінії фронту в Донецькій області. Як повідомляє голова ОВА Павло Кириленко, в Слов'янську від обстрілу щонайменше одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Троє людей поранені внаслідок нічного артилерійського обстрілу Торецька. За минулу добу в області внаслідок обстрілів загинули п'ятеро мирних жителів, ще 10 людей отримали поранення.

Крім того, вночі росіяни били по Нікопольському району Дніпропетровської області шість разів. Як повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко, вони скерували реактивні системи залпового "Ураган" і "Град", а також важку артилерію на Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Понівечені 16 багатоповерхових і приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони, але минулося без постраждалих.

Після опівночі російська армія також випустила вісім мін по території Есманьської громада в Сумській області, а вранці почала обстрілювати з артилерії Хотінську громаду. "17 прильотів зі ствольної артилерії", - каже голова ОВА Дмитро Живицький.

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Служба безпеки України (СБУ) заявляє, що затримала на Харківщині колаборантку, яка активно співпрацювала з росіянами. В травні 2022 року жінка погодилася обійняти псевдопосаду керівника організаційно-інформаційного відділу в місцевій адміністрації у тимчасово окупованому селищі міського типу Шевченкове. "Після звільнення селища правоохоронці встановили місцезнаходження колаборантки та затримали її. Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у пресрелізі.

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Виведені протягом останнього тижня з Харківської області російські підрозділи були з 1-ї гвардійської танкової армії РФ - однієї з найпрестижніших у російській армії, яка призначалася для оборони Москви і контрударів у разі війни з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), йдеться в щоденному огляді військової розвідки Великобританії.

"Із занепадом 1-ї гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал", - повідомляється на сторінці британського міністерства оборони в Twitter.

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Контрнаступ України на півдні продовжує завдавати значного впливу бойовому духу та військовому потенціалу Росії, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на супутникові знімки російських позицій у Киселівці в 15 кілометрах від Херсона. Вони свідчать, що майже всі машини російської армії покинули свої позиції, хоча Киселівка є оперативно важливим пунктом для військ РФ. Очевидне відведення російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захищати північно-західні околиці Херсона та свідчить, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям, вважають в ISW.

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У Білому домі назвали успіхи Збройних сил України в контрнаступі "вражаючими". "Ми збираємося робити продовжувати забезпечувати Україну інструментами та можливостями, які їй необхідні для розвитку успіху", - сказав представник адміністрації президента США Джон Кірбі в інтерв'ю CNN. За його словами, в російській армії і раніше "не було згуртованості, хорошого керівництва та морального духу", а тепер президенту РФ Володимиру Путіну буде "все важче приховувати від російського народу розмір, масштаби і розмах своїх невдач в Україні". Водночас Кірбі зазначив, що поки рано говорити, чи стане успіх контрнаступу поворотним моментом у війні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також зауважив, що українські сили досягли "значного прогресу" в контрнаступі останніми днями. "Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано" - сказав він. Тим не менше, на його думку, війна триватиме "ще якийсь час", адже Росія все ще має "дуже значні сили та озброєння", які використовує "без розбору" щодо мирних жителів і цивільної інфраструктури.

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Болгарія узгоджує передачу Україні 350 медичних наборів для 35 тисяч українських військових. Як повідомляє болгарське міністерство оборони, про це заступниця міністра Теодора Генчовська повідомила на зустрічі з послом України Віталієм Москаленком.

Також, за її словами, Болгарія аналізує можливості розширення співпраці з Україною в сфері військової підготовки та навчання.

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Сили оборони України протягом доби успішно відбили атаки РФ на Донеччині в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка. Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, українська авіація вразила сім опорних пунктів, а також знищила дві позиції зенітних ракетних комплексів росіян.

Армія РФ продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури України з ракет, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Минулої доби вона завдала два ракетних, 25 авіаційних ударів, здійснила 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об'єктах на території України.

На тимчасово зайнятих і вже звільнених українських територіях, за даними генштабу, щодня "фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами". "Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у 10 областях заміновано боєприпасами та вибуховими речовинами. Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади", - йдеться у повідомленні.

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ЗСУ звільнили з вересня шість тисяч квадратних кілометрів

З вересня Збройні сили України звільнили понад шість тисяч квадратних кілометрів території на сході та півдні країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. "Рух наших військ триває", - додав він.

За просування вперед Зеленський подякував 57-й і 59-й окремим мотопіхотним бригадам, 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Окремо президент подякував зенітникам. "Всі ми бачили наслідки російських ударів. Але при цьому більшість ракет терористів вдалося збити. Дев'ять з 12 ракет було збито. Сім ракет збили воїни 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Схід" і дві ракети збили захисники неба 96-ї Київської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". Дякую вам, наші захисники, наші захисниці", - сказав він.

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