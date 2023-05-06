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КонфліктиУкраїна

Через обстріли без світла залишилися тисячі українців

Максим Сидоржевський
58 хв. тому

Мережеву інфраструктуру пошкоджено у семи областях України. Роботи з відновлення електропостачання ведуться там, де це дозволяє безпекова ситуація, повідомили у міністерстві енергетики України.

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Внаслідок російських обстрілів була пошкоджена мережева інфраструктура у семи областях України, повідомили у суботу, 6 травня, у міністерстві енергетики країни.

Зокрема, через нічний авіаудар по Сумщині зафіксовані пошкодження розподільних мереж, у зв'язку з чим без електропостачання залишилося понад 1,5 тисячі споживачів. Також через обстріл та пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській області залишаються знеструмленими близько 4,5 тисячі абонентів, повідомили у відомстві.

Також без світла залишається частина споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській областях. У міністерстві запевнили, що роботи з відновлення електропостачання у цих регіонах ведуться на тих ділянках, де дозволяє безпекова ситуація. "Енергетична система працює стабільно, без обмежень для споживачів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню "Град" та важкої артилерії. За даними обласної прокуратури, внаслідок обстрілів поранень зазнали чотири людини, а також було пошкоджене промислове підприємство, приватні будинки та газопровід.

Перед цим війська РФ атакували Дніпропетровщину. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, сили протиповітряної оборони збили над областю п'ять БпЛА. Втім, уламки впали в Синельниковому районі області, пошкодивши дві господарські споруди та лінію електропередач. Також війська РФ завдали удару по Марганецькій громаді Нікопольського району з РСЗВ "Град", повідомив він.

У ніч на суботу війська РФ також завдали авіаудару по Сумській області, внаслідок чого в Глухові постраждало п'ятеро людей, пошкоджено 44 приватні домоволодіння та навчальний заклад.

Напередодні, 5 травня, під обстрілами російських військ у Донецькій області загинули п'ять людей та ще троє зазнали поранень.

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