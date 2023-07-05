Через негоду в Нідерландах перебої у роботі транспорту

Через штормовий вітер та погану видимість в аеропорту Схіпгол скасували сотні рейсів, повідомляє ANP. На півночі Нідерландів припинено пересування поїздів.

Штормовий вітер і дощ у Нідерландах в середу, 5 липня, призвели до порушень у роботі повітряного, залізничного та автомобільного транспорту. На сайті міжнародного аеропорту Схіпгол в Амстердамі зазначено, що через метеорологічні прогнози до 15:00 (16:00 за київським часом) трафік у повітряній гавані буде сильно обмежений.

"Поєднання сильних поривів вітру, дощу і поганої видимості серйозно обмежує посадку і виліт літаків авіакомпаній. Це означає, що будуть скасування і затримки", - зазначає пресслужба аеропорту.

Конкретна кількість відкладених рейсів залежатиме від погодних умов. За даними агентства ANP, було скасовано близько 300 рейсів.

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Зупинено рух поїздів на півночі Нідерландів

Тим часом, залізнична компанія NS повністю припинила пересування поїздів на півночі країни. Через негоду на автошляхах сформувалися величезні затори, повідомлялося про перекинуті вітром вантажівки і дерева, що попадали на дороги, інформує dpa.

Дерева, повалені вітром, в Нідерландах Фото: REMKO DE WAAL/ANP/dpa/picture alliance





Метеорологічна служба в Нідерландах попередила, що швидкість вітру може сягати 120 кілометрів на годину і оголосила найвищий рівень ризику через негоду на більшій частині території країни. Громадян закликають не залишати свої будинки і не їздити автомагістралями.

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