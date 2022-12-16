По всій Україні запроваджують аварійні відключення світла через влучання російських ракет в енергетичні об'єкти у декількох областях під час дев'ятої масованої атаки. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 16 грудня (оновлюється).

++11:25++

Дев'ята масована атака: РФ випустила по Україні понад 60 ракет

Росія випустила по Україні понад 60 ракет, повідомив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Випущені з літаків Ту-95 ракети Х-55 і Х-101. Також є пуски "Калібрів" з Чорного моря. Маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х-22. Також у небі помічено роботу Міг-31К - носіїв "Кинжалів". Крім того, працювали Су-35 ракетами Х-59", - розповів він.

За його словами, протиповітряна оборона "спрацювала непогано". Детальніше про результати він пообіцяв повідомити згодом.

Повітряна тривога продовжує тривати по всій Україні.

++11:14++

Через масований удар РФ в Україні запроваджують аварійні відключення світла

Через влучання російських ракет в енергетичні об'єкти у декількох областях України по всій країні запроваджуються аварійні відключення світла.

"Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо/теплопостачання. Державна служба з надзвичайних ситуацій, електрики і всі служби працюють на місцях влучань. У разі потреби ви можете користуватись "пунктами незламності", які розгорнуті по всій країні", - написав у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:02++

У Кривому Розі двоє загиблих, поранені діти

Внаслідок влучання ракети в житловий будинок у Кривому Розі загинули двоє людей. Щонайменше п'ятеро поранені. Серед них двоє дітей. Всі вони госпіталізовані, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

По Харківщині росіяни вдарили десятьма ракетами. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Постраждалих немає. Харків знеструмлений, в області є перебої з електропостачанням, повідомив голова ОВА Олег Синєгнубов.

++10:50++

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо Криму

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй 82 голосами ухвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму, повідомляється на сайті міністерства закордонних справ України (МЗС).

Російські окупаційні війська в Криму Фото: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images

Резолюція містить оновлені факти, зокрема в контексті повномасштабної війни Росії проти України. Генасамблея засуджує використання півострова для здійснення збройної агресії проти України, окупації Херсонської і Запорізької областей, та закликає РФ негайно припинити її й вивести свої збройні сили з української території в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як зазначили в МЗС, цього року документ підтримала рекордна кількість країн. За даними державного інформаційного агентства "Укрінформ", проти проголосували Росія, Білорусь, Казахстан, Іран, Сирія, Китай, Північна Корея, Куба, Еритрея, Ефіопія, Малі, Нікарагуа, Судан і Зімбабве.

++10:38++

У Запорізькій області відомо про 15 прильотів російських ракет. "Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури", - написав голова обласної військової адміністрації Олександр Старух у Facebook.

++10:31++

Міністр енергетики України Герман Галущенко попередив про можливе падіння обсягів генерації електроенергії та аварійні відключення світла. "Вже пошкоджені енергооб'єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються", - написав він у Facebook.

Тим часом "Укрзалізниця" повідомила, що через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена. "Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах прямуватимуть під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах", - йдеться в повідомленні компанії.

++10:15++

У зв'язку з пошкодженнями енергетичної інфраструктури у Києві в усіх районах є перебої з водопостачанням, повідомляє столичний міський голова Віталій Кличко.

Мер Харкова Ігор Терехов пише, що місто знеструмлене. Мер Полтави Олександр Мамай також каже, що місто - без електроенергії.

++10:10++

У Києві тимчасово зупинили рух у метро на всіх гілках. "Підземні станції працюють як укриття. Повітряна тривога триває. Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Про відновлення руху повідомимо додатково", - написав мер української столиці Віталій Кличко у Telegram.

++10:00++

США розширять навчання українських військових у Німеччині

США розширять військову підготовку українських солдатів на полігонах в Німеччині, повідомили в американському міністерстві оборони (Пентагон). Від січня щомісяця тренування американських інструкторів проходитимуть 500 військовослужбовців Збройних сил України.

Під час навчань українських солдатів армією США в Німеччині у червні Фото: U.S. Army/ZUMA/picture alliance

Речник Пентагону бригадний генерал військово-повітряних сил США Пат Райдер також відреагував на попередження Москви про "непередбачувані наслідки" в разі надання Україні американських ракетних комплексів Patriot. Він заявив, що США "не дозволять коментарям з боку Росії диктувати допомогу в сфері безпеки", яку надають Києву.

Напередодні Конгрес США ухвалив оборонний бюджет країни на 2023 рік, яких передбачає 800 мільйонів доларів на підтримку України. Документ передали на підпис президентові США Джо Байдену.

++09:45++

У Києві третій вибух

Третій вибух у Києві пролунав у Голосіївському районі під час дев'ятої масованої атаки РФ на Україну. Мер української столиці Віталій Кличко закликає мешканців не покидати укриттів, адже атака на місто триває.

++09:40++

У Кривому Розі влучання в житловий будинок

Під час масованої атаки Росії по України в Кривому Розі на Дніпропетровщині зафіксоване влучання в житловий будинок. Як повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби.

++09:33++

Другий вибух у Києві пролунав у Дніпровському районі, повідомляє мер міста Віталій Кличко.

++09:24++

Росія масовано атакує Україну: є влучання

Вибухи пролунали в Деснянському районі Києва, повідомляє мер столиці Віталій Кличко. В київській області працює протиповітряна оборона, пише голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Ураження ракетами зафіксоване в Кривому Розі Дніпропетровської області. Перед цим голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив про превентивні відключення електроенергії.

У Харкові вибухи - другий день підряд. Мер міста Ігор Терехов каже, що попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об'єкт, і попереджає про можливі проблеми з електрикою.

++09:00++

Саміт ЄС: країни посилюватимуть ППО України

Держави-члени Європейського Союзу обіцяють посилювати двосторонню підтримку України в сфері протиповітряної оборони, йдеться у висновках за підсумком саміту 15 грудня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту лідерів ЄС 15 грудня Фото: Olivier Matthys/AP/picture alliance

На саміті лідери також закликали президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля продовжити роботу щодо можливості використання заморожених активів росіян для підтримки відбудови України.

Крім того, вони остаточно затвердили надання Україні 18 мільярдів макрофінансової допомоги у 2023 році, яке спершу довго блокувала Угорщина, а згодом - і Польща.

Також лідери привітали узгодження послами ЄС дев'ятого пакету санкцій щодо Росії, який мають письмово затвердити сьогодні.

++08:35++

По всій Україні оголошена повітряна тривога

Повітряна тривога оголошена по всій території України.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко закликав українців не ігнорувати її сигнали та перебувати в укриттях.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім написав у Telegram: "Очікуємо близько 60 штук. На півночі вже над територією України частина. Також думаю, що наша протиповітряна оборона зіб'є 50 плюс мінімум".

++08:17++

Внаслідок обстрілів Донеччини російськими військами минулої доби загинули семеро цивільних: по двоє в Бахмуті та Нью-Йорку, по одному - в Часовому Яру, Білій Горі та Роздолівці. Ще семеро мирних громадян дістали поранення, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++07:55++

Протягом минулої доби Росія завдала 23 авіаційних і чотирьох ракетних ударів по території України, два з яких - по цивільних об'єктах Харкова. Також РФ здійснила 78 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по житлових кварталах, внаслідок чого є загиблі серед мирного населення. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні.

ЗСУ відбили російські атаки в районах п'яти населених пунктів Луганщини та 17 Донеччини.

Українська авіація нанесла 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ і три удари по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. Також українські військові збили два російських безпілотники типу "Орлан-10". Ракетні війська та артилерія вразили п'ять окупаційних пунктів управління, чотири райони зосередження особового складу, шість артилерійських позицій, два склади боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів.

++07:28++

Херсон: РФ влучила в пункт допомоги Червоного Хреста, загинула парамедик

Під час чергового російського обстрілу Херсона 15 грудня снаряд поцілив у пункт допомоги Червоного Хреста, внаслідок чого загинула волонтерка-парамедик. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 295-го дня війни.

"На Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони", - сказав він.

Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. "Готуємо посилення нашої оборонної співпраці", - зазначив він.

На наступний тиждень, за його словами, готуються важливі міжнародні заходи, які можуть дати Україні більше оборонної підтримки цієї зими та більше військових можливостей.

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