Через атаку РФ загинули двоє херсонців, є влучання у церкву

Під кількагодинним російським обстрілом опинилося середмістя й житлові квартали Херсона. Унаслідок удару загинуло двоє осіб, ще двоє поранених ушпиталили, повідомляє місцева влада. Завдано шкоди й цивільним об'єктам.

Унаслідок учиненого в неділю, 7 січня, російськими військами обстрілу центральної частини й кількох кварталів Херсона загинуло як мінімум двоє людей. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

За даними посадовця, російські агресори "били по одному з ринків та житлових будинках". Результатом удару стала загибель двох херсонців, а ще двох потерпілих довелося ушпиталити через поранення. "Про них турбуються херсонські лікарі", - написав Прокудін.

Читайте також: У Херсоні від російського удару загинула дитина

Як повідомив раніше Офіс генпрокурора України, внаслідок російського удару по Херсону, травми, несумісні з життям, отримав 62-річний чоловік. Повідомлялося й про пошкодження обʼєктів цивільної інфраструктури.

Херсонська окружна прокуратура розпочала ще одне досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, зазначалося в повідомленні.

Згодом Telegram-канал Херсонської обласної держадміністрації повідомив і про російський обстріл села Садове, де під приціл потрапила церква. Унаслідок обстрілів уламкове черевне поранення отримав 73-річний чоловік, якого також довелося шпиталізувати.

Читайте також: Як живе прифронтовий Херсон під регулярними обстрілами

"Зараз йому надається медична допомога", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу відомства.