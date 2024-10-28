Центральну МСЕК поки замінить дослідний інститут у Дніпрі

Міністерство охорони здоров'я України поклало виконання функцій Центральної МСЕК на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, який розташований в місті Дніпро.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України поклало виконання функцій Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, який розташований в місті Дніпро.

Як йдеться у повідомленні МОЗ у понеділок, 28 жовтня, тепер ця установа буде, з-поміж іншого, проводити перевірки обґрунтованості рішень, ухвалених МСЕК регіонального рівня, а також розглядати оскарження рішень регіональних МСЕК.

"Алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо ваша справа була направлена на оскарження до Центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена", - йдеться у повідомленні МОЗ.

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Також зазначається, що міністерство розробило законопроєкт щодо трансформації процесів оцінки функціональності, встановлення інвалідності та ліквідації МСЕК, який наразі винесений на громадське обговорення.

Міністерство охорони здоров'я нагадало, що воно утворює лише Центральну МСЕК, яка здійснює організаційно-методичні функції. А регіональна вертикаль МСЕК включає 328 комісій, з яких 25 обласних бюро та понад 300 центрально-міських та міжрайонних комісій. Діяльністю обласних бюро МСЕК керують області ради, які призначають та звільняють відповідних керівників, додали в МОЗ.

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Нагадаємо, що після низки скандалів Кабінет міністрів України затвердив план протидії корупційним та іншим правопорушенням у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) на виконання рішень РНБО та президента України Володимира Зеленського. У рамках цього плану передбачена ліквідація МСЕК у їхньому нинішньому вигляді вже цього року.