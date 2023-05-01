Дін Ліжень став першим чемпіоном світу з шахів із Китаю

У фіналі ЧС з шахів китаєць Дін Ліжень переміг росіянина Яна Непомнящого і став першим чемпіоном з Китаю. Попередній чемпіон з 2013 року норвежець Магнус Карлсен не захищав титул через "брак мотивації".

Китаєць Дін Ліжень виграв матч за звання чемпіона світу з шахів. У неділю, 30 квітня, він здобув перемогу над росіянином Яном Непомнящим у тай-брейку в Астані після 14 партій основного протистояння, що тривали з 9 квітня та завершилися з рахунком 7:7.

30-річний Дін став 17-м чемпіоном світу з шахів і першим китайцем - володарем цього титулу.

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Під час тай-брейку перші три партії швидких шахів закінчилися нічиєю, у заключній четвертій партії Дін здобув перевагу в два пішаки та став переможцем. Непомнящий, який зазнав поразки у фіналі попереднього чемпіонату світу 2021 року, знову програв.

У Міжнародній федерації шахів ФІДЕ останню партію тай-брейку назвали "одним із найцікавіших і найдраматичніших матчів в історії шахів".

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Попереднім чемпіоном світу з шахів з 2013 року був норвежець Магнус Карлсен. Перед нинішньою першістю він відмовився далі захищати цей титул у зв'язку з "нестачею мотивації".

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