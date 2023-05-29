Чемпіонат світу з хокею: у фіналі Німеччина програла Канаді

Збірна Канади обіграла німців у фіналі чемпіонату світу з хокею. Третє місце на ЧС-2023 посіла Латвія.

Збірна Канади стала переможцем чемпіонату світу (ЧС) з хокею з шайбою, що завершився в неділю, 28 травня. Вона обіграла збірну Німеччини з рахунком 5:2.

Для Канади ця перемога на чемпіонаті - вже 28-ма. Німці стали срібними призерами ЧС-2023. Бронзу здобула Латвія, яка вперше посіла місце на п'єдесталі. Їй в овертаймі поступилися США - 3:4.

ЧС без Росії та Білорусі

ЧС-2023 планували провести в російському Санкт-Петербурзі, але через напад РФ на Україну змагання перенесли в латвійську столицю Ригу та фінське місто Тампере. Останнє проводило фінал.

Збірні РФ і Білорусі усунули від участі в чемпіонаті, як і в інших змаганнях, що проходять під егідою Міжнародної федерації хокею.

ЧС-2027 з хокею пройде в Німеччині

Під час ЧС-2023 також оголосили результати голосування про місце проведення чемпіонату світу 2027 року. Ним стала Німеччина. Вона змагалася за це право з Казахстаном і отримала 75 відсотків голосів на конгресі федерації.

Матчі відбудуться на стадіонах у німецькому Дюссельдорфі та Мангаймі. Кожен із них вміщує близько 13 тисяч глядачів. Змагання відбуватимуться 14-30 травня 2027 року.

У 2024 році ЧС з хокею пройде в Чехії, у 2025 - в Швеції та Данії, а в 2026 - в Швейцарії.

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