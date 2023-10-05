Чемпіонат світу з футболу пройде в 2030 на трьох континентах

Країнами-господарками чемпіонату світу (ЧС) з футболу 2030 року вперше виступатимуть держави, розташовані на трьох різних континентах - у Південній Америці, Африці та Європі.

За рішенням Міжнародної федерації футболу (FIFA), оприлюдненим 4 жовтня, ігри проходитимуть в Уругваї, Парагваї, Аргентині, Марокко, Іспанії та Португалії.

У 2030 році ЧС на першості FIFA визначиться всоте в історії. Чемпіонат відкриється в Уругваї - країні-господарці першого ЧС 1930 року. Як пояснив президент FIFA Джанні Інфантіно, гра пройде "там, де все почалося", - на знаменитому стадіоні Estádio Centenário в столиці країни Монтевідео.

Далі будуть матчі в Аргентині та Парагваї, потім - ігри в Марокко, Іспанії та Португалії. "У розділеному світі ФІФА та футбол об'єднуються", - заявив Інфантіно.

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Спочатку провести ЧС-2030 хотіли спільно Уругвай, Парагвай та Аргентина. Однак FIFA відхилила заявку. У жовтні 2022 року Португалія та Іспанія запросили Україну та оголосили, що спільно подають заявку на проведення ЧС-2030. Втім навесні 2023-го Марокко замінило Україну в списку учасників заявки.

План щодо проведення ЧС-2030 ще має бути офіційно затверджений на конгресі FIFA в липні 2024 року, проте експерти називають цей крок формальністю.

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