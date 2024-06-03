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ПолітикаЧехія

Чехія запустила програму з повернення українських біженців

Євгенія Наконечна
3 червня 2024 р.

В рамках пілотного проєкту українцям, які мають статус тимчасового захисту у Чехії і хочуть повернутись додому, оплатять квитки на автобус або переміщення спецтранспортом.

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Українським біженцям в Чехії спонсоруватимуть повернення додому
Українським біженцям в Чехії спонсоруватимуть повернення додомуФото: Kacper Pempel/Reuters

Міністерство внутрішніх справ Чехії запускає пілотний проєкт добровільного повернення, в рамках якого українським біженцям, які хочуть повернутись додому до України, оплачуватимуть квитки на автобус, а маломобільним - транспортування в машині швидкої допомоги. Про це повідомило Radio Prague International в неділю, 2 червня.

Пілотний проєкт триватиме з червня по листопад 2024 року. В його рамках Чехія готова оплатити квитки до 400 особам, а також організувати санітарний транспорт максимум для тридцяти пацієнтів. Концепція добровільного повернення була затверджена урядом у середині травня. На програму виділено п'ять із половиною мільйонів крон (понад 220 тисяч євро). Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення тільки один раз.

Директорка об'єднання інтеграції та міграції Магда Фальтова вітає цю допомогу, зазначають у виданні. Однак, на її думку, програмою скористається лише невелика частина біженців - насамперед ті, хто не має фінансових засобів або має якісь проблеми зі здоров'ям. Кількість біженців із тимчасовим захистом у Чехії останніми місяцями практично не змінюється, підкреслила Фальтова.

У квітні, за даними міністерства внутрішніх справ, у Чеській Республіці проживало близько 339 000 громадян України, які залишили батьківщину через повномасштабне російське вторгнення.

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