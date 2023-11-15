Чехія заморозила всі російські державні активи

Замороження активів РФ відбулося через внесення до санкційного списку Чехії компанії "Госзагрансобственность", яка управляє російською власністю за кордоном.

Уряд Чехії заморозив усі державні активи Росії на своїй території. Про це у середу, 15 листопада, повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чеській Республіці. На цьому комерційна діяльність, яку Росія використовує для фінансування вбивств українців, закінчується", - написав він на своїй сторінці в X.

Заморожування активів відбулося через внесення до санкційного списку Чехії російської компанії "Госзагрансобственность", яка управляє російською власністю за кордоном, зазначає агенція AFP. Зокрема, заморожено банківський рахунок компанії та записи про нерухомість, щоб запобігти її продажу. Втім, ці обмеження не стосуються дипломатичних представництв Росії в Чехії.

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МЗС України: Потрібно наслідувати цей приклад

Такий крок Чехії привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Усі країни, які ще не зробили цього, повинні наслідувати цей приклад. Російські гроші мають йти на відновлення України, а не на вбивства та руйнування", - написав він у X.

Нагадаємо, напередодні Бельгія заявила про створення фонду в 1,7 мільярда євро на допомогу Україні - за рахунок податків з доходів, отриманих від реінвестування заморожених російських активів. На території Бельгії розташований європейський депозитарій Euroclear, в якому зберігається велика частина активів російського Цетробанку. Вдночас самі активи РФ на сотні мільярдів євро і відсотки з них залишаються недоторканними, оскільки не перебувають у віданні бельгійської влади.

Також ЄС готує пропозицію щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.