Чехія закупить щонайменше 77 німецьких танків Leopard 2

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав рішення Праги "дуже правильним кроком". Чехія вже отримала перші п'ять "Леопардів" з Німеччини в рамках так званих кругових поставок.

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Чехія планує закупити щонайменше 77 німецьких танків Leopard 2, повідомила в п'ятницю, 21 липня, міністерка оборони країни Яна Чернохова на спільній пресконференції з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius) у Празі.

За її словами, сторони вже підписали попередній контракт і зараз уточнюють деталі. Чехія закупить танки типу А8 - це найсучасніша версія Leopard 2.

Пісторіус назвав рішення Праги "дуже правильним кроком". За його словами, купівля позитивно позначиться на спільній роботі країн та їхній здатності за необхідності захищати одна одну.

Крім Чехії в закупівлі Leopard 2 зацікавлені й інші країни, заявив Пісторіус, але не повідомив деталей через відсутність конкретних рішень.

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Чехія та Німеччина замінюють надані Україні танки

Чехія вже отримала перші п'ять танків Leopard 2A4 з Німеччини в рамках так званих кругових поставок - замість переданих Україні танків радянських зразків, повідомила Чернохова. Загалом за цією схемою Прага має отримати 15 танків.

Німеччина також оголосила, що планує купити у виробника Rheinmetall 18 танків Leopard 2A8 для заміни наданих Україні, пише AFP. Такі плани німецького уряду, за даними ЗМІ, обійдуться в 525 мільйонів євро.

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