Чехія вперше за кілька років відправляє посла в Москву

У найближчі місяці МЗС Чехії відправить в Москву нового посла - Даніеля Коштовала. Його попередник після повномасштабного вторгнення РФ в Україну фізично перебував у Празі.

Чехія вперше за кілька років відправить в Москву нового посла - ним став Даніель Коштовал. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомило міністерство закордонних справ Чехії.

"Ключові країни, які є стратегічними союзниками Чехії - як-от Великобританія, Франція, Німеччина, Польща та США - мають послів у Росії. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії з просування чеських інтересів", - цитує пресслужба відомства міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського.

Новий посол вже отримав згоду від країни перебування - агреман. Очікується, що він вступить на посаду в перші місяці 2025 року, додали в МЗС Чехії.

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Коштовал з 1996 року працював у чеському МЗС на посадах директора департаменту політики безпеки, директора департаменту у справах Північної та Східної Європи та генерального директора з питань неєвропейських країн. З 1998 по 2002 рік він працював у Постійному представництві Чехії при НАТО, вказали у відомстві.

Також Коштовал має досвід роботи у посольстві Чехії в Москві (2003-2006) та в посольстві Чехії у Вашингтоні (2009-2011). У 2013 році його призначили першим заступником міністра оборони. До кінця 2018 року він обіймав посаду заступника міністра оборони з питань стратегій, зовнішніх відносин та планування, а згодом - з питань озброєння та закупівель.

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Зазначимо, що у травні 2024 року Чехія офіційно відкликала посла в Росії Вітезслава Півоньку, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році і так фізично перебував у Празі.