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ПрагаФото: Anna-Marie Krizova/CTK/dpa/picture alliance
ПолітикаЧехія

Чехія скасувала рішення про безкоштовну землю дипломатам РФ

Віолетта Чайковська
1 год. тому

У Чехії скасували радянські укази, які давали дипломатичним представництвам РФ право безкоштовного користування землею. Не можна, щоб прибутки від використання землі йшли на війну проти України, пояснили в уряді.

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Уряд Чехії в середу, 17 травня, скасував укази радянських часів, які надавали російському посольству в Празі та дипломатичним представництвам в інших містах право на безкоштовне користування землею, повідомляє агентство Reuters.

Своєю чергою чеське інформаційне агентство CTK пише, що рішення стосується 59 земельних ділянок і об'єктів нерухомості, включаючи багатоквартирні будинки поблизу посольства Росії в Празі, але не самого посольства. Крім Праги, рішення стосується нерухомості в Брно та курортних Карлових Варах.

У 1970-1980-х роках на той час Чехословаччина передала Радянському Союзу землю та майно для використання в дипломатичних цілях безкоштовно. Росія успадкувала право безкоштовного користування після розпаду СРСР в 1991 році. Тим часом Чехія наполягає, що РФ використовує землю та майно не лише в дипломатичних цілях, але й у комерційних, пише AFP.

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Солідарність з Україною

"Ми скасували урядові рішення, ухвалені під дулами російських танків після окупації нашої країни", - заявив міністр європейських справ Чехії Мартін Дворак.

Тепер Росія буде змушена платити за оренду землі. "Не можна допустити, щоби несанкціоновані прибутки від використання цих земельних ділянок підтримували нинішню окупацію України", - пояснив міністр.

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Це рішення стало черговим кроком у більш ніж дворічній дипломатичній суперечці Праги з Москвою, яка загострилася через війну Росії проти України.

У 2021 році Чехія звинуватила російських розвідників у причетності до вибухів на чеському складі зброї в 2014 році, в результаті якого загинули двоє місцевих працівників. У результаті обидві країни вислали десятки дипломатів. Зараз Росія має шістьох дипломатів у Празі, тоді як на початку 2021 року їх було близько 150. Це була одна з найбільших російських дипломатичних місій у центральній Європі.

У листопаді 2022 року чеський парламент визнав "нинішній російський режим терористичним".

У квітні цього року уряд Чехії вніс главу Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила до національного списку санкцій через його підтримку війни РФ проти України.

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