Чехія підтримує реформу РБ ООН через головування РФ

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає головування РФ в Радбезі ООН підтвердженням того, що цей інститут необхідно реформувати.

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав позицію президента України Володимира Зеленського щодо необхідності реформування Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

"Останнім доказом є той факт, що інститут, який має забезпечувати мир, перейшов під контроль держави, яка порушує статут ООН і загрожує безпеці всього світу своєю варварською поведінкою", - написав міністр у Twitter у неділю, 2 квітня.

Росія почала головувати в Радбезі ООН з 1 квітня. Країни на чолі цього органу змінюються щомісяця з-поміж 15 його членів. Головувати на відкритих дебатах в Радбезі, які стосуватимуться принципів статуту ООН, планує міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Україна обурена головуванням РФ

Напередодні, 1 квітня, Володимир Зеленський зазначив, що головування Росії в РБ ООН "доводить повне банкрутство таких інституцій" і закликав реформувати цей орган. Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав головування РФ "поганим жартом", додавши, що Росія узурпувала своє місце в структурі.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав російське головування ганьбою і "ударом по заснованій на правилах системі міжнародних відносин".

У грудні 2022 року Україна ініціювала виключення Росії з ООН.