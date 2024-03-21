Чехія оголосила Росію найбільшою загрозою безпеці

Чеський парламент наголошує, що "терористичний режим у РФ" намагається поширити сферу свого впливу на Україну та інші країни Європи. Від нього виходить найбільша загроза безпеці, переконані у Празі.

Парламент Чехії визнав Росію найбільшою загрозою безпеці для країн-членів Європейського Союзу (ЄС) і Північноатлантичного альянсу (НАТО).

У резолюції, ухваленій ввечері 20 березня, ідеться, що "терористичний режим у Росії" намагається поширити сферу свого впливу на Україну та інші європейські країни. У документі підкреслюється, що оскільки дії РФ супроводжуються вчиненням воєнних злочинів, вкрай важливо і надалі допомагати Україні захищатися від російської агресії, адже це в інтересах Чехії, щоб та була незалежною, демократичною, вільною і міцно інтегрованою в міжнародні структури.

"Припинення поставок військової техніки, навпаки, призведе до завоювання і розорення України російським терористичним режимом", - цитує резолюцію "Радіо Прага". Нижня палата парламенту Чехії - палата депутатів - ще в листопаді 2022 року ухвалила резолюцію, якою оголосила російський режим терористичним.

Читайте також: Дослідження: Німці вважають Росію головною загрозою миру на планеті