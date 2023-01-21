Війна Росії проти України - новини суботи, 21 січня.

++13:14++

Чехія не готова віддавати Україні "Леопарди"

Чехія заперечує інформацію про готовність передати Україні танки Leopard 2, отримані від Німеччини замість наданих Києву радянських танків Т-72. "Це хибна інформація. Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з попередньою домовленістю, вона отримає від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні", - заявили в міністерстві оборони країни.

Раніше німецька газета Frankfurter Allgemeine повідомила з посиланням на джерела в дипломатичних колах, що Чехія та Словаччина обмірковують можливість відмови від подальших поставок німецьких "Леопардів", щоби натомість відправити їх безпосередньо в Україну.

++12:44++

США показали докази постачання КНДР зброї "вагнерівцям"

США показали їхні докази постачання Північною Кореєю зброї для російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", яка активно бере участь у війні Росії проти України. Супутникові знімки оприлюднив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу ввечері 20 січня.

Джон Кірбі на брифінгу Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

"Протягом останніх тижнів ми бачили, як північнокорейські офіційні особи брехливо заперечували, що надали зброю "Вагнеру". Як ми вже заявляли публічно, Північна Корея доставила піхотні ракети та снаряди в Росію для використання компанією "Вагнер" наприкінці минулого року. Сьогодні ми оприлюднюємо знімки цієї першої поставки", - сказав він.

За словами Кірбі, на цих знімках видно, як 18 листопада п'ять російських вагонів вирушили з РФ до КНДР, а наступного дня Північна Корея завантажила ці вагони з транспортними контейнерами, і потяг повернувся до Росії.

++12:16++

Служба безпеки України (СБУ) проводить контррозвідувальні безпекові заходи в Деснянському районі Києва, зокрема в Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях, разом із Національною поліцією, військовою службою правопорядку в Збройних силах України та Національною гвардією.



"Мета - посилення контрдиверсійного захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України", - повідомили в СБУ.

Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів та огляд автомобілів. СБУ просить поставитися до можливих незручностей з розумінням і мати з собою документи, що посвідчують особу.

++11:55++

Внаслідок обстрілів армією РФ території України 20 січня загинули п'ятеро цивільних: троє у Донецькій області, по одному - в Запорізькій та Харківській. 13 мирних жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості: по четверо у Донецькій, Харківській та Херсонській областях, один - у Запорізькій. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на звіти обласних військових адміністрацій.

++11:27++

"Російський дім" у Берліні почала перевіряти німецька прокуратура

Прокуратура Берліна почала розслідування щодо Російського дому науки та культури. Діяльність установи перевірять на можливі порушення санкцій Європейського Союзу, запроваджених щодо РФ за війну проти України, повідомила німецька інформаційна агенція dpa.

Акція протесту біля "Російського дому" в Берліні (фото з архіву) Фото: Dmytro Katkov/DW

Росспівробітництво, яке керує "Російським домом", включене до санкційних списків, тому всім його ресурсам у Німеччині забороняється отримувати доходи, наприклад, від продажу квитків на заходи чи передачі приміщень в оренду.

Розслідування почали на підставі заяви колишнього депутата Бундестагу від партії "Союз-90/Зелені" Фолькера Бека (Volker Beck), якого обурює, що в Німеччині ведуть кремлівську пропаганду, коли в Україні щодня гинуть люди. Українські активісти у ФРН вже давно протестують проти того, що "Російський дім" залишається відкритим, попри війну РФ проти України.

++11:00++

Траурна процесія з тілами загиблих унаслідок падіння гелікоптера у Броварах Київської області пройшла від будівлі міністерства внутрішніх справ України до Українського дому на Європейській площі в центрі Києва, повідомили в ефірі національного телемарафону.

Внаслідок аварії загинули 14 людей, серед яких одна дитина та керівництво МВС.

Що батьки дітей із садочка у Броварах кажуть про трагедію To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++10:35++

Ситуація на фронті на сході України перебуває у стані "глухого кута", але існує реальна можливість локального просування російських військ навколо Бахмута на Донеччині, йдеться в щоденному звіті британської розвідки.



За її даними, останніми днями найзапекліші бої точилися у трьох точках: "Поблизу Кремінної Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і захистилася від російської контратаки. У Донецькій області на Бахмутському напрямку російські та маріонеткові сили "Вагнера", ймовірно, відновлюють свої позиції в Соледарі після його захоплення на початку тижня. У Запорізькій області обидві сторони зосередили значні сили, які проводили артилерійські перестрілки та сутички, але уникали широкомасштабних наступальних дій".

++10:05++

У Москві на дахах помітили ППО: що каже влада та аналітики

Останніми днями Telegram-канали, в тому числі прокремлівські, почали публікувати фотографії зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1", які нібито встановлюють на адміністративних будівлях у Москві, зокрема й на будівлі міністерства оборони РФ, і зенітно-ракетних комплексів С-400.

Панцир-С (ілюстративне архівне фото) Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/Russian Defence Ministry

Речник Кремля Дмитро Пєсков запропонував журналістам 20 січня переадресувати міністерству оборони питання про встановлення систем протиповітряної оборони (ППО) на дахах у Москві. В комітеті з оборони Державної думи РФ заявили, що фото й відео можуть бути "фейками" і монтажем. У міноборони ніяк не коментували повідомлення.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному огляді 21 січня пишуть, що Кремль міг розгорнути системи ППО в Москві, щоб створити "провокаційні картинки", які зображують Україну як загрозу Москві та решті території РФ, для посилення інформаційних операцій з підготовки російського населення до затяжної війни, подальшої мобілізації та жертв.

++09:36++

Вранці російський снаряд влучив у приватний будинок у Вовчанську Харківської області, внаслідок чого загинула 60-річна жінка, а з пораненнями госпіталізували семирічну дівчинку та 45-річну жінку. Вчора в цьому місті був поранений 71-річний чоловік. Ще один чоловік 27 років дістав поранення в селі Ківшарівка Куп'янського району 20 січня. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у ранковому зведенні.

У Херсонській області 20 січня четверо мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості: двоє людей підірвалися на російській міні, серед них 16-річний хлопець, а двоє були поранені через удари армії РФ, серед них хлопець 15 років. За даними голови ОВА Ярослава Янушевича, протягом дня територію області обстрілювали 36 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Зокрема, Херсон атакували 11 разів, у тому числі житлові квартали міста.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів минулої доби загинули троє місцевих жителів: двоє у Бахмуті та один у Желанному. Ще чотири людини дістали поранення, пише голова ОВА Павло Кириленко.

++09:17++

ЄС планує схвалити 10-й пакет санкцій щодо РФ наприкінці лютого

Європейський Союз може ухвалити десятий пакет санкцій щодо Росії за війну проти України наприкінці лютого, повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела у Брюсселі. За його даними, наступний раунд санкцій може бути готовим до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

За інформацією агенції, найрішучіше налаштовані країни ЄС закликають накласти санкції на співпрацю з РФ у галузі ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

++08:49++

Українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard 2 - Резніков

Низка західних країн погодилася почати тренування українських військових на німецьких сучасних бойових танках Leopard 2, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки" за підсумками восьмої зустрічі контактної групи з оборони України на американській базі Рамштайн у Німеччині 20 січня.

Танки Leopard 2 Фото: STR/NurPhoto/picture alliance

"Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють "Леопардами", починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблений: почнемо навчальні програми на Leopard 2 (українських. - Ред.) екіпажів", - сказав він.

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Українські військові найближчим часом розпочнуть навчання і на британських танках Challenger 2, заявив посол України Вадим Пристайко в ефірі "Радіо Свобода". "Екіпажі ось-ось приступлять до тренувань на території Великобританії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти", - сказав він. За його словами, "це не займе багато часу - за місяць-півтора можна впоратися".

++08:18++

Португалія передасть Україні 14 бронетранспортерів

Португалія вирішила передати Україні 14 бронетранспортерів М-113, повідомило агентство EFE з посиланням на міністерку оборони Хелену Каррейраш. Крім того, в рамках чергової партії допомоги Португалія надасть Україні різні боєприпаси, а також електрогенератори великої потужності та медикаменти.

++07:50++

Збройні сили РФ, перекинуті до Білорусі, активно ведуть розвідку об'єктів сусідніх держав, включно з Україною, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в щоденному ранковому зведенні. Певні підрозділи Росія утримує у прикордонних районах з Україною на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках, але наступальних угруповань не виявлено.

20 січня ЗСУ відбили російські атаки в районах трьох населених пунктів Луганської області та дев'яти Донецької, включно з Бахмутом.

Російські війська за минулу добу завдали семи ракетних і 15 авіаційних ударів, а також здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя.

Натомість українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження окупантів і чотирьох - по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також збили два російських розвідувальних дрони "Орлан-10" і "Мерлін-ВР". Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління та два райони зосередження і склад боєприпасів окупаційних російських сил.

++07:29++

Країни G7 у березні переглянуть стелю цін на нафту з Росії

Представники коаліції країн Заходу домовилися переглянути в березні рівень граничної ціни на російські нафтопродукти з урахуванням можливих змін на ринку після запровадження обмежень. Про це повідомили в міністерстві фінансів США.

У грудні 2022 року країни Великої сімки (G7), Європейський Союз та Австралія погодили запровадження "стелі цін" на російську нафту, що експортується морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого коаліція планує встановити дві "стелі цін": одну - для продуктів, які зазвичай торгуються з премією щодо сирої нафти, таких як дизельне паливо або бензин, а іншу - для продуктів, які торгуються з дисконтом до сирої нафти, таких як мазут.

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