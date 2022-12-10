Чеченський активіст Абдурахманов - живий

Раніше повідомлялось про вбивство опозиційного чеченського блогера у Швеції. ЗМІ спростовують цю інформацію. У поліції Швеції ці відомості не коментують.

Чеченський опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов живий і перебуває під захистом поліції Швеції, повідомило Радіо Свобода посилаючись на пресслужбу уряду Чеченської республіки Ічкерія за кордоном. Там відкидають слова директора чеченської державної телерадіокомпанії "Грозний" про причетність прем'єра Ахмеда Закаєва до можливого вбивства.

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"За інформацією, яку має уряд Чеченської республіки Ічкерія, Тумсо Абдурахманов живий і перебуває під захистом шведської поліції", - заявив представник пресслужби, цитує Радіо Свобода. Він послався на "власні джерела інформації" і не зміг уточнити, з яких причин Абдурахманов може бути під захистом. У поліції Швеції ці відомості не коментують. Раніше у поліції Швеції також не підтверджували та не коментували відомості про можливе вбивство Абдурахманова.

Вбивство Абдурахманова

Про вбивство Абдурахманова 5 грудня повідомив чеченський опозиційний Telegram-канал 1ADAT із посиланням на "інформаторів з Європи й Чечні". "Тумсо був розстріляний вночі групою осіб, і наразі з'ясовуються деталі вбивства", - йшлося в повідомленні. Жодних подробиць не навели, водночас зазначили, що спецслужби сховали брата Тумсо Абдурахманова.

"Радіо Свобода", посилаючись на соратників Абдурахманова, раніше повідомляла, що того було вбито в ніч на 2 грудня.

Тумсо Абдурахманов перестав виходити на зв'язок у перших числах грудня. Правозахисники заявили, що він зник. Уже тоді з'явилися повідомлення, що блогера могли вбити, але на той момент це не підтвердилося.

Конфлікт із родичами Кадирова

Тумсо Абдурахманов відомий своєю критикою влади Чечні. У 2015 році він виїхав з Росії після того, як у нього стався конфлікт із родичами глави Чечні Рамзана Кадирова. Він отримав політичний притулок у Швеції. У Чечні Абдурахманова звинувачують у зв'язках із джихадистами з "Ісламської держави". У 2020 і 2021 роках на життя Абдурахманова і його брата Мухаммада вже скоювали замах. У грудні 2021 року Тумсо Абдурахманов повідомив, що в Чечні викрали дев'ятьох його родичів.