Чеченський активіст Абдурахманов - "живий і здоровий"

Чеченський активіст Тумсо Абдурахманов, відомий критикою на адресу правителя Чечні Рамзана Кадирова, опублікував перше за два місяці після свого зникнення відео.

Чеченський блогер і критик правителя Чечні Рамзана Кадирова Тумсо Абдурахманов записав перше відео через понад два місяці після свого зникнення. Ролик опубліковано у вівторок, 21 лютого, під назвою "Повернення".

У ньому Абдурахманов розповідає про смерть Абдула-Керіма Еділова, якого він називає "нянею" синів Кадирова. Також він каже, що заскучав за діяльністю блогера. Подробиць свого зникнення Абдурахманов не розкриває.

Коментуючи смерть Еділова, Абдурахманов каже: "І коли я тільки перестав викладати свої ролики, в кадировському оточенні чомусь вирішили, що я мертвий, що мене вбили. І Абдул-Керім на радощах (…) виклав мою фотографію і підписав словами "утилізований". Уявляєте, яка іронія долі. Зараз сам Абдул-Керім виявився "утилізованим". А я живий і здоровий".

Напередодні, 20 лютого, онлайн-видання "Нова газета. Європа" написала з посиланням на чеченську правозахисну асоціацію Vayfond, що Абдурахманов зв'язався з представниками діаспори у Швеції та повідомив, що живий. Де він перебуває, правозахисники не вказали.

Переслідування Абдурахманова

Тумсо Абдурахманов відомий своєю критикою влади Чечні. У 2015 році він виїхав з Росії після того, як у нього стався конфлікт із родичами глави Чечні Рамзана Кадирова. Він отримав політичний притулок у Швеції. У Чечні Абдурахманова звинувачують у зв'язках із джихадистами з "Ісламської держави" (ІД). У 2020 і 2021 роках на життя Абдурахманова і його брата Мухаммада вже скоювали замах. У грудні 2021 року Тумсо Абдурахманов повідомив, що в Чечні викрали дев'ятьох його родичів.

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Наприкінці листопада 2022 року Абдурахманов перестав виходити на зв'язок. На початку грудня у чеченській правозахисній асоціації Vayfond повідомили DW, що не відповідають на телефонні дзвінки не лише Тумсо Абдурахманов та його брат Мохмад, а й найближчі члени їхніх родин. Після цього у ЗМІ з'явилися чутки про вбивство Турсо Абдурахманова.